https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/chpden-kayyum-tepkisi-ozgur-ozel-mardinde-ahmet-turk-ile-gorusecek-1089997861.html

CHP'den kayyum tepkisi: Özgür Özel Mardin'de Ahmet Türk ile görüşecek

CHP'den kayyum tepkisi: Özgür Özel Mardin'de Ahmet Türk ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı, yerlerine kayyum atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum kararlarına tepki... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T11:13+0300

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politika

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı.'Utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınmalarına tepki gösterdi.Özel, sosyal medya hesabından "Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." mesajını paylaştı.CHP lideri Özel Mardin'e gidiyorCHP lideri Özel'in, bugün İstanbul'dan Mardin'e giderek, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceği açıklandı.İmamoğlu: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'da karara tepki göstererek "Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez." dedi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz." mesajını paylaştı.Mansur Yavaş: Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktırAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve şunları söyledi:

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