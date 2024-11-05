https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/afad-duyurdu-akdenizde-36-buyuklugunde-deprem-1090036619.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:12+0300
2024-11-05T10:12+0300
2024-11-05T10:13+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
deprem
akdeniz
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"En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu?" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.51'de gerçekleşen depremin derinliği 10.47 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/afad-duyurdu-hakkariden-hissedilen-42-buyuklugunde-deprem-1089985236.html
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
10:12 05.11.2024 (güncellendi: 10:13 05.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.51'de gerçekleşen depremin derinliği 10.47 kilometre olarak ölçüldü.
"En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu?" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.51'de gerçekleşen depremin derinliği 10.47 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.