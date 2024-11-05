https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/afad-duyurdu-akdenizde-36-buyuklugunde-deprem-1090036619.html

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

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son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

deprem

akdeniz

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"En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu?" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.51'de gerçekleşen depremin derinliği 10.47 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.

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