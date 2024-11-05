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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/afad-duyurdu-akdenizde-36-buyuklugunde-deprem-1090036619.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
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"En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu?" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.51'de gerçekleşen depremin derinliği 10.47 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/afad-duyurdu-hakkariden-hissedilen-42-buyuklugunde-deprem-1089985236.html
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afad son dakika, afad son dakika deprem, deprem son dakika, kandilli rasathanesi, son depremler, en son deprem ne zaman, akdeniz son dakika deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

10:12 05.11.2024 (güncellendi: 10:13 05.11.2024)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.51'de gerçekleşen depremin derinliği 10.47 kilometre olarak ölçüldü.
"En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu?" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.51'de gerçekleşen depremin derinliği 10.47 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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