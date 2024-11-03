https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/afad-duyurdu-hakkariden-hissedilen-42-buyuklugunde-deprem-1089985236.html
AFAD duyurdu: Hakkari'den hissedilen 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Hakkari'den hissedilen 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Irak'ın Shekhan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Hakkari'nin Çukurca... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T21:38+0300
2024-11-03T21:38+0300
2024-11-03T21:49+0300
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son dakika, afad, hakkari, irak, deprem
son dakika, afad, hakkari, irak, deprem
AFAD duyurdu: Hakkari'den hissedilen 4.2 büyüklüğünde deprem
21:38 03.11.2024 (güncellendi: 21:49 03.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Irak'ın Shekhan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinden hissedilen depremin derinliği 13.17 kilometre olarak açıklandı.