https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/afad-acikladi-kahramanmarasta-sabah-saatlerinde-deprem-1090032142.html
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde deprem
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş sabaha karşı hafif bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Ekinözü ilçesi merkezli... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T08:13+0300
2024-11-05T08:13+0300
2024-11-05T08:13+0300
son depremler
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
son depremler
kahramanmaraş
afad
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AFAD verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Hafif şiddetli sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olayla ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Türkiye’nin pek çok bölgesinde meydana gelen küçük şiddette depremler, büyük ölçüde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meteorolojiden-sicakliklar-sifirin-altina-dusecek-uyarisi-kar-ve-saganak-geliyor-sicakliklar-9-1090030944.html
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deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, kahramanmaraş, afad
deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, kahramanmaraş, afad
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde deprem
Kahramanmaraş sabaha karşı hafif bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Ekinözü ilçesi merkezli gerçekleşen deprem saat 05.10'da meydana geldi.
AFAD verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Hafif şiddetli sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olayla ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Türkiye’nin pek çok bölgesinde meydana gelen küçük şiddette depremler, büyük ölçüde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.