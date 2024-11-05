https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/afad-acikladi-kahramanmarasta-sabah-saatlerinde-deprem-1090032142.html

AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde deprem

AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde deprem

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş sabaha karşı hafif bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Ekinözü ilçesi merkezli... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T08:13+0300

2024-11-05T08:13+0300

2024-11-05T08:13+0300

son depremler

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

son depremler

kahramanmaraş

afad

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AFAD verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Hafif şiddetli sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olayla ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Türkiye’nin pek çok bölgesinde meydana gelen küçük şiddette depremler, büyük ölçüde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meteorolojiden-sicakliklar-sifirin-altina-dusecek-uyarisi-kar-ve-saganak-geliyor-sicakliklar-9-1090030944.html

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deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, kahramanmaraş, afad