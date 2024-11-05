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Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı 'yeni müjdeler olacak' ifadesini hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T09:25+0300
2024-11-05T09:25+0300
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Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasını hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu?" diye sordu.Selvi Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretini takip ettiğini belirttiği yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı:Kapsamlı bir operasyon mu?Müjde ne olabilir? diye soran Selvi, "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html
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recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye, cumhurbaşkanı, pkk, abdulkadir selvi, ak parti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?

09:25 05.11.2024
© AA / Hakan NuralCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA / Hakan Nural
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Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı 'yeni müjdeler olacak' ifadesini hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi?" diye sordu.
Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasını hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu?" diye sordu.
Selvi Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretini takip ettiğini belirttiği yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı:
Benim güzel ülkem nereye gidersen git, aklın Türkiye’de kalır. CHP’deki gelişmeleri yazdım, kayyuma değindim. Ama benim aklım asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sözünde kaldı. Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” demişti.

Kapsamlı bir operasyon mu?

Müjde ne olabilir? diye soran Selvi, "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, AK Parti grup toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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