https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdulkadir-selvi-erdoganin-mujdesi-ne-olacak-kapsamli-bir-operasyon-olabilir-mi-1090034487.html

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı 'yeni müjdeler olacak' ifadesini hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T09:25+0300

2024-11-05T09:25+0300

2024-11-05T09:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

suriye

türkiye

cumhurbaşkanı

pkk

abdulkadir selvi

ak parti

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Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasını hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu?" diye sordu.Selvi Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretini takip ettiğini belirttiği yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı:Kapsamlı bir operasyon mu?Müjde ne olabilir? diye soran Selvi, "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html

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recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye, cumhurbaşkanı, pkk, abdulkadir selvi, ak parti