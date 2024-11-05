https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdulkadir-selvi-erdoganin-mujdesi-ne-olacak-kapsamli-bir-operasyon-olabilir-mi-1090034487.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı 'yeni müjdeler olacak' ifadesini hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T09:25+0300
2024-11-05T09:25+0300
2024-11-05T09:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
suriye
türkiye
cumhurbaşkanı
pkk
abdulkadir selvi
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084313528_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_e804e0edf3a7b3a2ebdb29f8e8ced37c.jpg
Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasını hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu?" diye sordu.Selvi Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretini takip ettiğini belirttiği yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı:Kapsamlı bir operasyon mu?Müjde ne olabilir? diye soran Selvi, "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084313528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a48cdbf99e7943c520a6145a44c7ce43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye, cumhurbaşkanı, pkk, abdulkadir selvi, ak parti
recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye, cumhurbaşkanı, pkk, abdulkadir selvi, ak parti
Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın müjdesi ne olacak, kapsamlı bir operasyon olabilir mi?
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı 'yeni müjdeler olacak' ifadesini hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi?" diye sordu.
Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasını hatırlattı ve "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu?" diye sordu.
Selvi Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretini takip ettiğini belirttiği yazısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı:
Benim güzel ülkem nereye gidersen git, aklın Türkiye’de kalır. CHP’deki gelişmeleri yazdım, kayyuma değindim. Ama benim aklım asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sözünde kaldı. Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” demişti.
Kapsamlı bir operasyon mu?
Müjde ne olabilir? diye soran Selvi, "Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur." ifadelerini kullandı.