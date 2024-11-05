https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abd-savunma-bakanliginin-eski-analisti-trump-en-az-nitelikli-baskan-adayi-harristen-daha-populer-1090051117.html
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski analisti: Trump, 'en az nitelikli başkan adayı' Harris'ten daha popüler
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski analisti: Trump, 'en az nitelikli başkan adayı' Harris'ten daha popüler
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski analisti ve emekli ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı Karen Kwiatkowski, ABD Başkanlık Seçimi'nin iki adayını değerlendirdi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T14:48+0300
2024-11-05T14:48+0300
2024-11-05T14:48+0300
dünya
abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
abd başkanlık seçimleri
donald trump
kamala harris
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ABD Başkanlık Seçimleri'nin iki büyük rakibi Trump ve Harris'i değerlendiren eski analist ve emekli asker Yarbay Karen Kwiatkowski, Trump'ın medya konusunda daha bilgili göründüğünü ifade ederek "Medyada çok fazla yer alıyor... Biliyorsunuz, haber oluyor. Bu yüzden insanlar onu tanıyor" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı'nın eski analisti Yarbay Kwiatkowski, Trump ile ilgili "etrafımızda çok fazla sosyal medya çılgınlığı var. Ve bunu daha çok Trump tarafında görüyorum, ya Trump'ı destekliyorlar, ya Trump'la gülüyorlar, ya da Trump'a gülüyorlar" dedi. Harris'in "yarışta bu noktaya kadar gelen en az nitelikli başkan adayı" olduğunu söyleyen Kwiatkowski, Harris'i aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin "en az nitelikli başkan yardımcısı" olarak niteledi.'Çok endişe verici'Harris'in bu noktaya kadar gelmesinin "çok endişe verici" olduğu uyarısında bulunan Kwiatkowski, Amerika Birleşik Devletleri'nde "bir şeylerin değiştiğini" savunuyor. Karen Kwiatkowski Trump ile Harris'in yarışmasını "Bu yüzden çok nitelikli bir adamın çok niteliksiz birine karşı yarışması alışılmadık bir durum" ifadeleriyle değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abd-baskanlik-secimlerinin-son-gununde-secim-sureci-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-1090040029.html
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abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris
abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski analisti: Trump, 'en az nitelikli başkan adayı' Harris'ten daha popüler
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski analisti ve emekli ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı Karen Kwiatkowski, ABD Başkanlık Seçimi'nin iki adayını değerlendirdi. Kwiatkowski'ye göre Trump, Kamala Harris'ten daha popüler.
ABD Başkanlık Seçimleri'nin iki büyük rakibi Trump ve Harris'i değerlendiren eski analist ve emekli asker Yarbay Karen Kwiatkowski, Trump'ın medya konusunda daha bilgili göründüğünü ifade ederek "Medyada çok fazla yer alıyor... Biliyorsunuz, haber oluyor. Bu yüzden insanlar onu tanıyor" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski analisti Yarbay Kwiatkowski, Trump ile ilgili "etrafımızda çok fazla sosyal medya çılgınlığı var. Ve bunu daha çok Trump tarafında görüyorum, ya Trump'ı destekliyorlar, ya Trump'la gülüyorlar, ya da Trump'a gülüyorlar" dedi.
Harris'in "yarışta bu noktaya kadar gelen en az nitelikli başkan adayı" olduğunu söyleyen Kwiatkowski, Harris'i aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin "en az nitelikli başkan yardımcısı" olarak niteledi.
Harris'in bu noktaya kadar gelmesinin "çok endişe verici" olduğu uyarısında bulunan Kwiatkowski, Amerika Birleşik Devletleri'nde "bir şeylerin değiştiğini" savunuyor. Karen Kwiatkowski Trump ile Harris'in yarışmasını "Bu yüzden çok nitelikli bir adamın çok niteliksiz birine karşı yarışması alışılmadık bir durum" ifadeleriyle değerlendirdi.