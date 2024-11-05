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10 yıldır gazlı içecek içen birinin vücudundaki akıl almaz değişimler: Doktorlar 'sigaradan bile zararlı' diyerek uyardı
10 yıldır gazlı içecek içen birinin vücudundaki akıl almaz değişimler: Doktorlar 'sigaradan bile zararlı' diyerek uyardı
Sputnik Türkiye
Bir doktor, tam 10 yıl boyunca her gün gazlı içecek tüketen bir adamın yaşadıklarını açıkladı. Üstelik bu adam, bazı günler yedi litreye kadar gazlı içecek... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:58+0300
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İnternet fenomeni olan uzman doktorun aktardığı vakada, adamın günde onlarca bardak gazlı içecek içmesi sonunda geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açtı.Yıllarca gazlı i̇çecek tüketmek bedeni nasıl yıpratıyor?Yaklaşık 10 yıl boyunca bu içecekleri tüketen adam, başlangıçta hiçbir sorun yaşamasa da sonunda sağlığı ağır darbe aldı. Bir süre sonra ayakta durmakta zorlanmaya başlamış ve sürekli olarak idrara çıkmak zorunda kalmıştı. Durumu giderek kötüleşince, ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptıkları testlerde kanında çok yüksek seviyede şeker ve ciddi potasyum eksikliği tespit edildi. Ayrıca böbrekleri de işlevini kaybetmeye başlamış, kasları ise parçalanmaya yüz tutmuştu.Sürekli susuzluk ve baş ağrısı çektiAşırı gazlı içecek tüketimi yüzünden hastanede yatan adam, tedavi sürecinde bile daha fazla içecek istemekteydi. Doktorlar, durumu kontrol altına almak için ailesinden, ona gazlı içecek getirmeyi bırakmalarını istedi. Neyse ki, içecekleri bırakınca sağlık durumu kısmen iyileşti ve doktorlar, “Bu tür içecekler küçük miktarlarda tüketildiğinde sorun yaratmaz, ancak ölçüsüz kullanımda vücudunuzu tüketebilir.” diyerek uyardı.Bu aşırı tüketim sonucunda baş ağrıları, aşırı kilo ve ciddi uyku sorunları yaşayan Bowey’nin dişleri de çürümeye başladı. Diş hekiminin yorumuna göre, dişleri yaşlı bir bireyin dişleri kadar yıpranmış durumda.Bu vakalar bizlere ne söylüyor?Uzmanlara göre, gazlı içecekler ölçülü şekilde tüketildiğinde zararlı olmayabilir. Ancak bu vakalar, aşırı tüketimin vücutta yarattığı tahribatın sınır tanımadığını gösteriyor. Çürüyen dişlerden iflas eden böbreklere kadar, bu tür içeceklerin yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarını unutmamak önemli.
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kola, kola, içecek, şekerli içecek, alkollü içecek, alkolsüz içecek, gazlı içecek, gazlı içecek, sağlık, doktor
kola, kola, içecek, şekerli içecek, alkollü içecek, alkolsüz içecek, gazlı içecek, gazlı içecek, sağlık, doktor

10 yıldır gazlı içecek içen birinin vücudundaki akıl almaz değişimler: Doktorlar 'sigaradan bile zararlı' diyerek uyardı

10:58 05.11.2024
© AAŞekerli İçecekler
Şekerli İçecekler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Bir doktor, tam 10 yıl boyunca her gün gazlı içecek tüketen bir adamın yaşadıklarını açıkladı. Üstelik bu adam, bazı günler yedi litreye kadar gazlı içecek içiyordu. Peki, bu kadar gazlı içecek tüketmek vücudu nasıl etkiler?
İnternet fenomeni olan uzman doktorun aktardığı vakada, adamın günde onlarca bardak gazlı içecek içmesi sonunda geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açtı.

Yıllarca gazlı i̇çecek tüketmek bedeni nasıl yıpratıyor?

Yaklaşık 10 yıl boyunca bu içecekleri tüketen adam, başlangıçta hiçbir sorun yaşamasa da sonunda sağlığı ağır darbe aldı. Bir süre sonra ayakta durmakta zorlanmaya başlamış ve sürekli olarak idrara çıkmak zorunda kalmıştı. Durumu giderek kötüleşince, ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptıkları testlerde kanında çok yüksek seviyede şeker ve ciddi potasyum eksikliği tespit edildi. Ayrıca böbrekleri de işlevini kaybetmeye başlamış, kasları ise parçalanmaya yüz tutmuştu.

Sürekli susuzluk ve baş ağrısı çekti

Aşırı gazlı içecek tüketimi yüzünden hastanede yatan adam, tedavi sürecinde bile daha fazla içecek istemekteydi. Doktorlar, durumu kontrol altına almak için ailesinden, ona gazlı içecek getirmeyi bırakmalarını istedi. Neyse ki, içecekleri bırakınca sağlık durumu kısmen iyileşti ve doktorlar, “Bu tür içecekler küçük miktarlarda tüketildiğinde sorun yaratmaz, ancak ölçüsüz kullanımda vücudunuzu tüketebilir.” diyerek uyardı.
Bu aşırı tüketim sonucunda baş ağrıları, aşırı kilo ve ciddi uyku sorunları yaşayan Bowey’nin dişleri de çürümeye başladı. Diş hekiminin yorumuna göre, dişleri yaşlı bir bireyin dişleri kadar yıpranmış durumda.

Bu vakalar bizlere ne söylüyor?

Uzmanlara göre, gazlı içecekler ölçülü şekilde tüketildiğinde zararlı olmayabilir. Ancak bu vakalar, aşırı tüketimin vücutta yarattığı tahribatın sınır tanımadığını gösteriyor. Çürüyen dişlerden iflas eden böbreklere kadar, bu tür içeceklerin yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarını unutmamak önemli.
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