https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/tutankamonun-olum-maskesindeki-3-bin-300-yillik-sir-antik-misir-tarihi-yeniden-yaziliyor-en-buyuk-1090036956.html

Tutankamon'un ölüm maskesindeki 3 bin 300 yıllık sır: Antik Mısır tarihi yeniden yazılıyor, en büyük gizem çözülecek mi?

Tutankamon'un ölüm maskesindeki 3 bin 300 yıllık sır: Antik Mısır tarihi yeniden yazılıyor, en büyük gizem çözülecek mi?

Sputnik Türkiye

Antik Mısır'ın en ünlü eseri olan Tutankamon'un ölüm maskesi, bugüne kadar herkesin bildiği bir hazineydi; ancak İngiliz Mısırbilimci Profesör Joann... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T10:39+0300

2024-11-05T10:39+0300

2024-11-05T10:39+0300

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York Üniversitesi'nden Profesör Fletcher ve ekibi, Kral Tutankamon'un ölüm maskesinde daha önce fark edilmeyen bir detayı ortaya çıkardı: Piercingli kulaklar!Mısır tarihinin en i̇konik maskesi çocuklara ve kraliçelere mi aitti?Tutankamon, MÖ 1332 - MÖ 1323 arasında hüküm sürmüş ve sadece 19 yaşında hayatını kaybetmiş bir firavundu. Onun maskesi, 1922’de Howard Carter tarafından keşfedildi ve halen Kahire Mısır Müzesi’nde sergileniyor. Maskeyi tekrar inceleyen Fletcher, ölüm maskesindeki deliklere sahip kulak detayının sıradan bir firavun maskesine göre oldukça sıra dışı olduğunu fark etti. Antik Mısır geleneklerine göre, sadece çocukların ve kraliçelerin ölüm maskelerinde kulak piercingleri yer alırdı.Kraliçe Nefertiti'ye mi aitti?Mısırbilimci Nicholas Reeves’in daha önce öne sürdüğü bir teoriye göre, aslında bu maske Tutankamon’un üvey annesi Kraliçe Nefertiti için yapılmış olabilir. Ölüm maskesi sadece firavunlar için değil, aynı zamanda ruhani dünyanın kapısını açmak ve ölüleri onurlandırmak için de kullanılırdı. Ancak maske, Tutankamon'un mezarının hazırlanma sürecindeki aceleciliği de gösteriyor. Maskenin üzerindeki altın kaplama ve sahte sakal, ona firavuna özgü bir görüntü katmış olsa da, gömülmesinde kullanılan diğer objeler, gömülme işleminin hızla tamamlandığını işaret ediyor.Aceleyle yapılmış cenaze: Islak boya ve hızla mühürlenmiş bir mezarProfesör Fletcher, mezarın duvarlarına boyanan motiflerde kurumamış boya izleri bulunduğunu belirtiyor. Bu izler, gömülme işleminin aceleyle yapıldığını gösteriyor. Bunun yanında Tutankamon için düzenlenen cenaze töreni, onun gibi yüksek statüdeki bir firavuna yakışmayacak kadar basit olmuştu. Profesör Fletcher’a göre, bunun arkasında hem Tutankamon'un genç yaşı hem de ailesel sağlık sorunları yatıyor olabilir.Antik Mısır gizemi giderek derinleşiyorBu yeni ipucu, Kral Tutankamon'un aslında başkasına ait bir mezara defnedildiği ve ölüm maskesinin aslen ona değil, başka birine ait olduğu iddialarını güçlendiriyor. Tutankamon’un bu sırlarla dolu mirası, tarihçileri ve arkeologları büyülemeye devam ediyor.

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