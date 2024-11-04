https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/moldovada-sandu-diasporanin-oylariyla-kazandi-muhalefet-secim-sonuclarini-tanimiyor-1090018056.html

Moldova'da Sandu diasporanın oylarıyla kazandı, muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor

Moldova'da Sandu diasporanın oylarıyla kazandı, muhalefet seçim sonuçlarını tanımıyor

Sputnik Türkiye

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda tüm oylar sayıldı. Sandu'nun yurtdışı oylardaki bariz üstünlüğü dikkat çekerken muhalefet seçim sonuçlarını... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T17:08+0300

2024-11-04T17:08+0300

2024-11-04T17:08+0300

dünya

moldova

cumhurbaşkanlığı seçimi

seçim

maia sandu

maya sandu

transdinyester

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Moldova’da iktidarın yoğun baskısı altında geçen ve tartışmalara neden olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu dün gerçekleştirildi.Oyların yüzde 100'ünü saydıktan bir açıklama yapan Moldova Merkezi Seçim Kurulu, mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun yüzde 55.33 oyla sandıktan önde çıktığını bildirdi.Sandu'nun rakibi Sosyalist Parti adayı Alexander Stoianoglo, yüzde 44.67 oyda kaldı.Ülke içindeki sandıklarda sayım tamamlandıktan sonra yüzde 51.19 oyla önde bulunan Stoianoglo, yurtdışından gelen oylarla birlikte birinci sıradaki yerini Sandu'ya bıraktı ve seçimi kaybetti.Associated Press, diğer ülkelerde yaşayan Moldovalı seçmen sayısının 325 bin olduğunu ve diasporanın ezici bir bölümünün oyunu Sandu'dan yana kullandığını vurguladı.'Diasporanın cumhurbaşkanı'Muhalefetteki Sosyalist Parti, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.Partiden yapılan açıklamada, Transdinyester ve yurtdışındaki seçim merkezlerinde yapılan oylamanın kesinlikle özgür sayılamayacağını ve halkın demokratik iradesini yansıtmadığını savundu.Muhalefet, Sandu'yu 'diasporanın cumhurbaşkanı' ilan etti.Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu iktidarın yoğun baskısı altında gerçekleşti. Muhalif siyasetçiler düzenli olarak aramalara maruz kaldı ve gözaltına alındı, haklarında defalarca ceza davaları açıldı, ayrıca birçok muhalif görüşlü medya kuruluşu kapatıldı.Çeşitli tahminlere göre, 300 ila 500 bin arasında Moldovalının yaşadığı Rusya'da, sadece Moskova’da iki oy verme merkezi açıldı. Bunun sonucunda, iki hafta önce ilk turda olduğu gibi, Moskova’ya gelip kuyruklarda bekledikten sonra bile oy kullanamayan pek çok vatandaş oldu.

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moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim, maia sandu, maya sandu, transdinyester