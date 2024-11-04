https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yksde-yeni-donem-milli-egitim-bakani-ile-osym-baskani-bir-araya-geldi-1090012974.html

YKS'de yeni dönem: Milli Eğitim Bakanı ile ÖSYM Başkanı bir araya geldi

YKS'de yeni dönem: Milli Eğitim Bakanı ile ÖSYM Başkanı bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti. Görüşmede, 4 yıl sonraki Yükseköğretim... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T15:02+0300

2024-11-04T15:02+0300

2024-11-04T15:02+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yusuf tekin

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

müfredat

ösym başkanı bayram ali ersoy

ösym

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti. Görüşmede, yeni müfredata geçiş yapılmasının ardından 4 yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin bu yıldan itibaren lise 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT ve AYT oturumlarındaki sorularının yeni müfredatla uyumlu hale getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi.YKS'de yeni müfredatYeni müfredat doğrultusunda yapılacak YKS için MEB ve ÖSYM işbirliğinde yürütülen ve alan uzmanlarının katıldığı çalıştayların sonuç raporlarının değerlendirildiği görüşmede, planlanan diğer çalışmalar da ele alındı.Kabulde, şu anda 10, 11 ve 12. sınıf olan öğrencilerin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nden önceki müfredat dahilinde YKS'ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de belirtildi.Öte yandan, 2025 yılında yapılacak Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da değerlendirmeler yapıldı.Görüşmede, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/milli-egitim-bakani-tekin-22-yilda-ulkemizi-futbol-tabiriyle-3-ligden-aldik-1-lige-cikardik-1089981280.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yks, yks yeni müfredat, meb yeni müfredat