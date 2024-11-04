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YKS'de yeni dönem: Milli Eğitim Bakanı ile ÖSYM Başkanı bir araya geldi
YKS'de yeni dönem: Milli Eğitim Bakanı ile ÖSYM Başkanı bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti. Görüşmede, 4 yıl sonraki Yükseköğretim... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T15:02+0300
2024-11-04T15:02+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yusuf tekin
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
müfredat
ösym başkanı bayram ali ersoy
ösym
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti. Görüşmede, yeni müfredata geçiş yapılmasının ardından 4 yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin bu yıldan itibaren lise 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT ve AYT oturumlarındaki sorularının yeni müfredatla uyumlu hale getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi.YKS'de yeni müfredatYeni müfredat doğrultusunda yapılacak YKS için MEB ve ÖSYM işbirliğinde yürütülen ve alan uzmanlarının katıldığı çalıştayların sonuç raporlarının değerlendirildiği görüşmede, planlanan diğer çalışmalar da ele alındı.Kabulde, şu anda 10, 11 ve 12. sınıf olan öğrencilerin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nden önceki müfredat dahilinde YKS'ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de belirtildi.Öte yandan, 2025 yılında yapılacak Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da değerlendirmeler yapıldı.Görüşmede, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/milli-egitim-bakani-tekin-22-yilda-ulkemizi-futbol-tabiriyle-3-ligden-aldik-1-lige-cikardik-1089981280.html
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yks, yks yeni müfredat, meb yeni müfredat
yks, yks yeni müfredat, meb yeni müfredat

YKS'de yeni dönem: Milli Eğitim Bakanı ile ÖSYM Başkanı bir araya geldi

15:02 04.11.2024
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti. Görüşmede, 4 yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti. Görüşmede, yeni müfredata geçiş yapılmasının ardından 4 yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin bu yıldan itibaren lise 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT ve AYT oturumlarındaki sorularının yeni müfredatla uyumlu hale getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi.

YKS'de yeni müfredat

Yeni müfredat doğrultusunda yapılacak YKS için MEB ve ÖSYM işbirliğinde yürütülen ve alan uzmanlarının katıldığı çalıştayların sonuç raporlarının değerlendirildiği görüşmede, planlanan diğer çalışmalar da ele alındı.
Kabulde, şu anda 10, 11 ve 12. sınıf olan öğrencilerin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nden önceki müfredat dahilinde YKS'ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de belirtildi.
Öte yandan, 2025 yılında yapılacak Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da değerlendirmeler yapıldı.
Görüşmede, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 22 yılda ülkemizi futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
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