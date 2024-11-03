Milli Eğitim Bakanı Tekin: 22 yılda ülkemizi futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:07
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
09:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:04
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:24
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
16:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:56
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/milli-egitim-bakani-tekin-22-yilda-ulkemizi-futbol-tabiriyle-3-ligden-aldik-1-lige-cikardik-1089981280.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 22 yılda ülkemizi futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 22 yılda ülkemizi futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T16:51+0300
2024-11-03T16:51+0300
türkiye
ak parti
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
lig
tff 1. lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088405304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_673c366391585d988efebbed8b2326e3.jpg
Yusuf Tekin, "22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum boş konuşmuyorum." dedi.İnsanların, AK Parti iktidarından önceki dönemlerde tarım ve eğitim alanlarında zorluklar yaşadığını anlatan Tekin, son 20 yılda bu zorlukların giderek aşıldığını söyledi.Türkiye'nin önemli bir konuma geldiğini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/erdogan-imzaladi-resmi-gazetede-yayimlandi-15-ile-vali-yardimcisi-ve-121-ilceye-kaymakam-atandi-1089970796.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088405304_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_225f130a703f8e405ff1f13ad39f6979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yusuf tekin ak parti yusuf tekin, yusuf tekin birinci lig
yusuf tekin ak parti yusuf tekin, yusuf tekin birinci lig

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 22 yılda ülkemizi futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık

16:51 03.11.2024
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW294345 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK-AW294345
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum boş konuşmuyorum." dedi.
Yusuf Tekin, "22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum boş konuşmuyorum." dedi.
İnsanların, AK Parti iktidarından önceki dönemlerde tarım ve eğitim alanlarında zorluklar yaşadığını anlatan Tekin, son 20 yılda bu zorlukların giderek aşıldığını söyledi.
Türkiye'nin önemli bir konuma geldiğini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:
"22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum boş konuşmuyorum. 3 Kasım 2002 öncesi Türkiye'de fert başı milli gelir 2 bin doların altındaydı, şu an 12 bin dolar civarında. Gecelik faizler neredeydi hatırlayın. Yurt dışında gördüm, Türk parasının üzerindeki sıfırları sayıp dalga geçiyorlardı. Türkiye nereden nereye geldi? Şu an bizim yapmamız gereken şey 3. ligden 1. lige çıkardık ve şimdi 1. ligde kalıcı olmak için, küme düşmemek için daha yoğun, daha ciddi şekilde çalışmamız lazım. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bu kongreye verdiği ismin anlamı bu. Biz Türkiye'yi icraatlarımızla bir yere getirdik. Geleceğimizi teminat altına almaya çalışıyoruz. Peki onu nasıl yapacağız? Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız.' Yani tüm dünyaya örnek olacak bir ülke haline dönüştüreceğiz. Ne ile? Ekonomimizle, demokratik kültüre olan saygımızla, hukuk devletine olan saygımızla, bu topluma, millete ve milletin değerlerine olan saygımızla biz de önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
TÜRKİYE
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam atandı
09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала