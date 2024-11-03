Milli Eğitim Bakanı Tekin: 22 yılda ülkemizi futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık

"22 yılda biz ülkemizi bir yerden aldık bir yere taşıdık. Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık. 3. ligden diyorum boş konuşmuyorum. 3 Kasım 2002 öncesi Türkiye'de fert başı milli gelir 2 bin doların altındaydı, şu an 12 bin dolar civarında. Gecelik faizler neredeydi hatırlayın. Yurt dışında gördüm, Türk parasının üzerindeki sıfırları sayıp dalga geçiyorlardı. Türkiye nereden nereye geldi? Şu an bizim yapmamız gereken şey 3. ligden 1. lige çıkardık ve şimdi 1. ligde kalıcı olmak için, küme düşmemek için daha yoğun, daha ciddi şekilde çalışmamız lazım. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bu kongreye verdiği ismin anlamı bu. Biz Türkiye'yi icraatlarımızla bir yere getirdik. Geleceğimizi teminat altına almaya çalışıyoruz. Peki onu nasıl yapacağız? Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız.' Yani tüm dünyaya örnek olacak bir ülke haline dönüştüreceğiz. Ne ile? Ekonomimizle, demokratik kültüre olan saygımızla, hukuk devletine olan saygımızla, bu topluma, millete ve milletin değerlerine olan saygımızla biz de önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız."