https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yesil-sahada-facia-herkes-yere-yigildi-basina-yildirim-isabet-eden-futbolcu-oldu-1090003316.html

Yeşil sahada facia: Herkes yere yığıldı, başına yıldırım isabet eden futbolcu öldü

Yeşil sahada facia: Herkes yere yığıldı, başına yıldırım isabet eden futbolcu öldü

Sputnik Türkiye

Peru'da yerel ligde oynanan bir futbol maçı esnasında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybetti. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T12:51+0300

2024-11-04T12:51+0300

2024-11-04T12:54+0300

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futbol maçı

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Peru'da Familia Chocca ile Juventud Bellavista arasındaki futbol maçında dehşet verici anlar yaşandı.Huankayo kentinde oynanan maç esnasında sahaya yıldırım düştü. Familia Chocca takımında forma giyen 39 yaşındaki Jose Hugo de la Cruz Meza, başına isabet eden yıldırımın etkisiyle olay yerinde can verdi.Maçın orta hakemi ile 4 futbolcu yere yığılırken, yapılan açıklamada bu kişilerin yaralandığı ve vücutlarında ciddi yanıklar olduğu bildirildi.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/lavrov-abd-avrupayi-intihar-niteligindeki-rusyayla-dogrudan-catisma-macerasina-hazirliyor-1090000189.html

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