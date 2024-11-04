Lavrov: ABD, Avrupa'yı intihar niteliğindeki Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırlıyor

Türkiye
Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mardin, Batman, Halfeti belediyelerine kayyum atandı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/lavrov-abd-avrupayi-intihar-niteligindeki-rusyayla-dogrudan-catisma-macerasina-hazirliyor-1090000189.html
Lavrov: ABD, Avrupa'yı intihar niteliğindeki Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırlıyor
Lavrov: ABD, Avrupa'yı intihar niteliğindeki Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırlıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Zelenskiy'in verilen görevi yerine getirememe olasılığına karşı Avrupa'yı Rusya'yla doğrudan çatışmaya girmeye hazırladığını kaydeden Lavrov, Batı'nın... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T11:42+0300
2024-11-04T11:42+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
avrupa
batılı ülkeler
hitler
adolf hitler
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_622a4802ca06c9c89e85c3cc0b87054d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrupa'yı intihar anlamına gelecek olan Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırladığını belirtti.Moskova'da 'Geleceği İnşa Ederken' Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in verilen görevi yerine getirememe ihtimaline karşı Washington'un yedek bir plan hazırladığını söyledi.Anglosaksonların, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü Nazi bayrağı altında toplayan Adolf Hitler gibi Rusya'yı Kiev rejimi eliyle yenmeyi umduğunu belirten Lavrov, "Zelenskiy rejiminin bu görevle başa çıkamaması durumunda yedek seçenek olarak ABD, kıta Avrupa'sını intihar niteliğindeki bir maceraya atılmaya ve Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmaya girmeye hazırlıyor" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, birçok Avrupa ülkesindeki iktidar elitlerin çok kutuplu dünyada kendileri için gelecek görmemesinin üzüntü verici olduğunu kaydederek söz konusu ülkelerin 'okyanus ötesindeki hegemonun' kendilerini kurtarmasını beklediklerinin altını çizdi.Lavrov, Batı'nın kendisi için tek taraflı avantajlar elde etme çabalarını önceden olduğu gibi sürdürdüğünü de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/orban-abdde-baris-yanlisi-baskan-kazanirsa-avrupa-ukraynadaki-savasin-tarafi-olarak-kalamaz-1089995128.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828745_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5f77d1cfd30bad4a74edbbeb39ccf372.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa, batılı ülkeler, hitler, adolf hitler, vladimir zelenskiy
sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa, batılı ülkeler, hitler, adolf hitler, vladimir zelenskiy

Lavrov: ABD, Avrupa'yı intihar niteliğindeki Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırlıyor

11:42 04.11.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
ABD'nin Zelenskiy'in verilen görevi yerine getirememe olasılığına karşı Avrupa'yı Rusya'yla doğrudan çatışmaya girmeye hazırladığını kaydeden Lavrov, Batı'nın tek taraflı avantajlar peşinde koştuğuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrupa'yı intihar anlamına gelecek olan Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırladığını belirtti.

Moskova'da 'Geleceği İnşa Ederken' Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in verilen görevi yerine getirememe ihtimaline karşı Washington'un yedek bir plan hazırladığını söyledi.

Anglosaksonların, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü Nazi bayrağı altında toplayan Adolf Hitler gibi Rusya'yı Kiev rejimi eliyle yenmeyi umduğunu belirten Lavrov, "Zelenskiy rejiminin bu görevle başa çıkamaması durumunda yedek seçenek olarak ABD, kıta Avrupa'sını intihar niteliğindeki bir maceraya atılmaya ve Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmaya girmeye hazırlıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, birçok Avrupa ülkesindeki iktidar elitlerin çok kutuplu dünyada kendileri için gelecek görmemesinin üzüntü verici olduğunu kaydederek söz konusu ülkelerin 'okyanus ötesindeki hegemonun' kendilerini kurtarmasını beklediklerinin altını çizdi.

Lavrov, Batı'nın kendisi için tek taraflı avantajlar elde etme çabalarını önceden olduğu gibi sürdürdüğünü de vurguladı.
Trump and Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
Ukrayna krizi
Orban: ABD'de barış yanlısı başkan kazanırsa, Avrupa Ukrayna'daki savaşın tarafı olarak kalamaz
10:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала