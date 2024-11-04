Lavrov: ABD, Avrupa'yı intihar niteliğindeki Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırlıyor
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Lavrov
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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ABD'nin Zelenskiy'in verilen görevi yerine getirememe olasılığına karşı Avrupa'yı Rusya'yla doğrudan çatışmaya girmeye hazırladığını kaydeden Lavrov, Batı'nın tek taraflı avantajlar peşinde koştuğuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrupa'yı intihar anlamına gelecek olan Rusya'yla doğrudan çatışma macerasına hazırladığını belirtti.
Moskova'da 'Geleceği İnşa Ederken' Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in verilen görevi yerine getirememe ihtimaline karşı Washington'un yedek bir plan hazırladığını söyledi.
Anglosaksonların, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü Nazi bayrağı altında toplayan Adolf Hitler gibi Rusya'yı Kiev rejimi eliyle yenmeyi umduğunu belirten Lavrov, "Zelenskiy rejiminin bu görevle başa çıkamaması durumunda yedek seçenek olarak ABD, kıta Avrupa'sını intihar niteliğindeki bir maceraya atılmaya ve Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmaya girmeye hazırlıyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, birçok Avrupa ülkesindeki iktidar elitlerin çok kutuplu dünyada kendileri için gelecek görmemesinin üzüntü verici olduğunu kaydederek söz konusu ülkelerin 'okyanus ötesindeki hegemonun' kendilerini kurtarmasını beklediklerinin altını çizdi.
Lavrov, Batı'nın kendisi için tek taraflı avantajlar elde etme çabalarını önceden olduğu gibi sürdürdüğünü de vurguladı.
Moskova'da 'Geleceği İnşa Ederken' Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in verilen görevi yerine getirememe ihtimaline karşı Washington'un yedek bir plan hazırladığını söyledi.
Anglosaksonların, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünü Nazi bayrağı altında toplayan Adolf Hitler gibi Rusya'yı Kiev rejimi eliyle yenmeyi umduğunu belirten Lavrov, "Zelenskiy rejiminin bu görevle başa çıkamaması durumunda yedek seçenek olarak ABD, kıta Avrupa'sını intihar niteliğindeki bir maceraya atılmaya ve Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmaya girmeye hazırlıyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, birçok Avrupa ülkesindeki iktidar elitlerin çok kutuplu dünyada kendileri için gelecek görmemesinin üzüntü verici olduğunu kaydederek söz konusu ülkelerin 'okyanus ötesindeki hegemonun' kendilerini kurtarmasını beklediklerinin altını çizdi.
Lavrov, Batı'nın kendisi için tek taraflı avantajlar elde etme çabalarını önceden olduğu gibi sürdürdüğünü de vurguladı.