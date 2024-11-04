https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ukraynadan-tahliye-edilmisti-rus-ordusuna-istihbarat-saglayan-martindale-rusyada-siginma-basvurusu-1089990340.html

Ukrayna’dan tahliye edilmişti: Rus ordusuna istihbarat sağlayan Martindale, Rusya’da sığınma başvurusu yaptı

Ukrayna’dan tahliye edilmişti: Rus ordusuna istihbarat sağlayan Martindale, Rusya’da sığınma başvurusu yaptı

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale, Rusya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi sürecinin başladığını... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T08:14+0300

2024-11-04T08:14+0300

2024-11-04T08:20+0300

ukrayna krizi

daniel martindale

rusya

ukrayna

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rus ordusu

ukrayna ordusu

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özel askeri harekat

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Ukrayna topraklarında 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren bulunduğu süre içinde Ukrayna ordusuna ait askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ileten ve geçen hafta Kiev rejimi kontrolündeki bölgeden tahliye edilen ABD’li Daniel Martindale, Sputnik’e açıklamasında, “Sanırım bana sığınma hakkı verme süreci çoktan başladı” dedi.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/rus-silahli-kuvvetlerine-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunun-kontrolundeki-topraklardan-1089958087.html

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