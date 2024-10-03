https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tribun-karisti-olaylar-durdurulamadi-fenerbahce-opet-besiktas-maci-yarida-yarida-kesildi-1088747989.html

Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi

Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında dün oynanan FIBA Süper Kupa maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı ve bugüne... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T09:17+0300

2024-10-03T09:17+0300

2024-10-03T09:17+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

fenerbahçe beko

basketbol

beşiktaş

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Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu. Taraftar tahliye edildiİki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. Maç bugün oynanacakİstişareler sonucunda maçın bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.

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