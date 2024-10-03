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SON DAKİKA | ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi
Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında dün oynanan FIBA Süper Kupa maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı ve bugüne... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu. Taraftar tahliye edildiİki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. Maç bugün oynanacakİstişareler sonucunda maçın bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.
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fenerbahçe beko, fenerbahçe beko maçı, fenerbahçe maçı ertelendi

Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi

09:17 03.10.2024
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe maçı yarıda kaldı
Fenerbahçe maçı yarıda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında dün oynanan FIBA Süper Kupa maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı ve bugüne ertelendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu.

Taraftar tahliye edildi

İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.
Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi.

Maç bugün oynanacak

İstişareler sonucunda maçın bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.
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