https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tribun-karisti-olaylar-durdurulamadi-fenerbahce-opet-besiktas-maci-yarida-yarida-kesildi-1088747989.html
Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi
Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında dün oynanan FIBA Süper Kupa maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı ve bugüne... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:17+0300
2024-10-03T09:17+0300
2024-10-03T09:17+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
fenerbahçe beko
basketbol
beşiktaş
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Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu. Taraftar tahliye edildiİki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. Maç bugün oynanacakİstişareler sonucunda maçın bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.
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fenerbahçe beko, fenerbahçe beko maçı, fenerbahçe maçı ertelendi
fenerbahçe beko, fenerbahçe beko maçı, fenerbahçe maçı ertelendi
Tribün karıştı, olaylar durdurulamadı: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yarıda yarıda kesildi
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında dün oynanan FIBA Süper Kupa maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı ve bugüne ertelendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu.
İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.
Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi.
İstişareler sonucunda maçın bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.