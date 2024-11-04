https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tum-zamanlarin-rekoru-merkez-bankasi-rezervleri-159-milyar-398-milyon-dolarla-rekor-kirdi-1090014191.html
Tüm zamanların rekoru: Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 398 milyon dolarla rekor kırdı
Tüm zamanların rekoru: Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 398 milyon dolarla rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolara... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T15:37+0300
2024-11-04T15:37+0300
2024-11-04T15:37+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
dolar
dolar/tl
altın rezervi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089344811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_17883a1c9db49295aea24785297f9071.jpg
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.Rezervde tarihi rekorTCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 25 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/merkez-bankasinin-rezervleri-rekor-kirdi-1089891410.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089344811_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_61224cc1a36042ab16e35c7aadebdd08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası rezerv, altın rezervleri, dolar rezervi
merkez bankası rezerv, altın rezervleri, dolar rezervi
Tüm zamanların rekoru: Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 398 milyon dolarla rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 25 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.