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Tüm zamanların rekoru: Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 398 milyon dolarla rekor kırdı
Tüm zamanların rekoru: Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 398 milyon dolarla rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolara... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T15:37+0300
2024-11-04T15:37+0300
ekonomi
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.Rezervde tarihi rekorTCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 25 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/merkez-bankasinin-rezervleri-rekor-kirdi-1089891410.html
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merkez bankası rezerv, altın rezervleri, dolar rezervi
merkez bankası rezerv, altın rezervleri, dolar rezervi

Tüm zamanların rekoru: Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 398 milyon dolarla rekor kırdı

15:37 04.11.2024
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Rezervde tarihi rekor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 25 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı
31 Ekim, 15:29
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