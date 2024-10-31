https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/merkez-bankasinin-rezervleri-rekor-kirdi-1089891410.html
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), rezervleri 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Net rezervler ise, 60 milyar 890 milyon dolara çıktı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T15:29+0300
2024-10-31T15:29+0300
2024-10-31T15:29+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
döviz rezervi
altın rezervi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net rezervleri bir haftada 232 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.TCMB haftalık verilerine göre, bir önceki hafta 60 milyar 658 milyon dolar olan net rezervler, 25 Ekim haftasında 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.Aynı hafta resmi rezerv varlıkları 159.4 milyar dolar seviyesinde kalırken, döviz varlıkları 86.25 milyar dolardan 85.99 milyar dolara indi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyon-beklentileri-toplumun-her-kesiminde-iyilesiyor-1089880219.html
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merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi
merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), rezervleri 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Net rezervler ise, 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net rezervleri bir haftada 232 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.
TCMB haftalık verilerine göre, bir önceki hafta 60 milyar 658 milyon dolar olan net rezervler, 25 Ekim haftasında 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.
Aynı hafta resmi rezerv varlıkları 159.4 milyar dolar seviyesinde kalırken, döviz varlıkları 86.25 milyar dolardan 85.99 milyar dolara indi.