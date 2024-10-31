https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/merkez-bankasinin-rezervleri-rekor-kirdi-1089891410.html

Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), rezervleri 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi. Net rezervler ise, 60 milyar 890 milyon dolara çıktı. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T15:29+0300

2024-10-31T15:29+0300

2024-10-31T15:29+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

döviz rezervi

altın rezervi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net rezervleri bir haftada 232 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.TCMB haftalık verilerine göre, bir önceki hafta 60 milyar 658 milyon dolar olan net rezervler, 25 Ekim haftasında 60 milyar 890 milyon dolara çıktı.Aynı hafta resmi rezerv varlıkları 159.4 milyar dolar seviyesinde kalırken, döviz varlıkları 86.25 milyar dolardan 85.99 milyar dolara indi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyon-beklentileri-toplumun-her-kesiminde-iyilesiyor-1089880219.html

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