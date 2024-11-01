https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/sirbistanda-tren-istasyonunda-facia-beton-sundurma-coktu-8-kisi-oldu-1089940973.html

Sırbistan'da tren istasyonunda facia: Beton sundurma çöktü, 8 kişi öldü

Sırbistan'da tren istasyonunda facia: Beton sundurma çöktü, 8 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Sırbistan tren istasyonundan beton sundurma çöktü. Ağır betonun altında kalan sekiz kişi hayatını kaybetti. 1964'te inşa edilen yapıyla ilgili soruşturma... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T18:51+0300

2024-11-01T18:51+0300

2024-11-01T18:51+0300

dünya

sırbistan

tren istasyonu

çökme

bina çökmesi

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Sırbistan Novi Sad şehrinde tren istasyonunda öğle saatlerinde beton sundurma, istasyonda tren bekleyenlerin üzerine çöktü. Sekiz kişi yaşamını yitirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enkazda bulunan 2 kişinin de çıkarılması için çalışmalar sürüyor.Başbakan Vucevic olay yerine geldiTren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.Bakan Dacic de enkazdan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. İki kişi hala enkaz altında Enkazda bulunan 2 kişi ile iletişim kurduklarını ve çıkarılmaları için çalışmaların sürdüğünü aktaran Dacic, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

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sırbistan, tren istasyonu, çökme, bina çökmesi