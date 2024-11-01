Sırbistan'da tren istasyonunda facia: Beton sundurma çöktü, 8 kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Başaran: Bahçeli’nin açıklaması uzun bir çalışmanın ürünü
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gürcistan’a Avrupa Birliği havucunu göstererek oradan yeni bir Ukrayna devşirme hevesine kapıldılar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
20:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa'da depresyon görülme sıklığı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yenidoğan çetesi, soruşturmadan haberdar mıydı?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile Hekimliği Sendikası: Yeni yönetmelik devam ederse ASM'lerde çalışacak hekim bulamazlar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Şarkılarda adı geçen çiçekler
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Shakespeare'in önde gelen 10 eseri ve Yapay Zeka’nın bu eserler için seçtiği şarkılar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALISMA HAYATIM
2025'te asgari ücret ne olacak?
15:22
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Ersan Şen için acı yüzleşme
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:29
18 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
20:06
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/sirbistanda-tren-istasyonunda-facia-beton-sundurma-coktu-8-kisi-oldu-1089940973.html
Sırbistan'da tren istasyonunda facia: Beton sundurma çöktü, 8 kişi öldü
Sırbistan'da tren istasyonunda facia: Beton sundurma çöktü, 8 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Sırbistan tren istasyonundan beton sundurma çöktü. Ağır betonun altında kalan sekiz kişi hayatını kaybetti. 1964'te inşa edilen yapıyla ilgili soruşturma... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T18:51+0300
2024-11-01T18:51+0300
dünya
sırbistan
tren istasyonu
çökme
bina çökmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089940661_0:62:1600:962_1920x0_80_0_0_9e0cd596771f1d0edf674e63bef64cc1.jpg
Sırbistan Novi Sad şehrinde tren istasyonunda öğle saatlerinde beton sundurma, istasyonda tren bekleyenlerin üzerine çöktü. Sekiz kişi yaşamını yitirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enkazda bulunan 2 kişinin de çıkarılması için çalışmalar sürüyor.Başbakan Vucevic olay yerine geldiTren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.Bakan Dacic de enkazdan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. İki kişi hala enkaz altında Enkazda bulunan 2 kişi ile iletişim kurduklarını ve çıkarılmaları için çalışmaların sürdüğünü aktaran Dacic, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hatayda-depremde-agir-hasar-goren-evin-balkonu-coktu-balkonun-altinda-kalan-2-kisi-hayatini-1089184906.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089940661_118:0:1483:1024_1920x0_80_0_0_d1a1ae56981d3326ff096648262b8122.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sırbistan, tren istasyonu, çökme, bina çökmesi
sırbistan, tren istasyonu, çökme, bina çökmesi

Sırbistan'da tren istasyonunda facia: Beton sundurma çöktü, 8 kişi öldü

18:51 01.11.2024
© Sırbistan İçişleri BakanlığıSırbistan
Sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Sırbistan İçişleri Bakanlığı
Abone ol
Sırbistan tren istasyonundan beton sundurma çöktü. Ağır betonun altında kalan sekiz kişi hayatını kaybetti. 1964'te inşa edilen yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sırbistan Novi Sad şehrinde tren istasyonunda öğle saatlerinde beton sundurma, istasyonda tren bekleyenlerin üzerine çöktü. Sekiz kişi yaşamını yitirdi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enkazda bulunan 2 kişinin de çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
© Sırbistan İçişleri BakanlığıSırbistan
Sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
Sırbistan
© Sırbistan İçişleri Bakanlığı

Başbakan Vucevic olay yerine geldi

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.
Bakan Dacic de enkazdan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İki kişi hala enkaz altında

Enkazda bulunan 2 kişi ile iletişim kurduklarını ve çıkarılmaları için çalışmaların sürdüğünü aktaran Dacic, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
TÜRKİYE
Hatay'da depremde ağır hasar gören evin balkonu çöktü: Balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
13 Ekim, 19:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала