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Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin: İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’nin Rusya’yla ilgili sözleri kabul edilemez
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin: İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’nin Rusya’yla ilgili sözleri kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’nin Rusya’ya yönelik kışkırtıcı sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek diplomasi... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T08:41+0300
2024-11-04T08:41+0300
2024-11-04T08:55+0300
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Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiliz BBC’ye yaptığı açıklamada, Rusya’yı ‘mafya devlet’ olarak nitelendiren İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin sözlerini değerlendirdi.Lammy, Rusya’yı dezenformasyon yaydığı iddiasıyla ‘dünyayı zehirlemekle’ suçladı. Ayrıca Moskova'yı Avrupa'daki protestoları körüklemekten sorumlu tutan İngiliz diplomat, Kremlin'i kontrol altına almanı ‘kişisel misyonu’ olduğunu söyledi.İngiliz bakanının bu sözlerini değerlendiren Rus Büyüklelçi Kelin, Londralı yetkililere diplomasi kurallarına uyma çağrısında bulunarak konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:'Ukrayna NATO üyesi olmayacak'Kelin, Ukrayna’daki çatışmayla ilgili bir soru üzerine de Rus ordusunun yürüttüğü özel askeri harekatın, Moskova’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşıldıktan sonra sona ereceğini kaydederek şunu dedi:Rus diplomat, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin de Rusya’ya ait olduğunu da sözlerine ekledi.'BRICS, Rusya'nın izole edildiği iddiasını yalanladı'ABD’deki başkanlık seçimlerine de değinen Kelin, Moskova’nın Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçimi kazanmasını ummadığını belirterek, “Sadece kendimize, ordumuza ve donanmamıza güvenmemiz gerektiğine ikna olduk” ifadesini kullandı.Batılı siyasetçilerin, Rusya'nın özel askeri harekat nedeniyle uluslararası arenada izole edildiği yönündeki iddialarını da yalanlayan Büyükelçi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:'Batı, başkalarının eliyle Rusya'ya karşı savaşıyor'Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, Güney Kore dahil üçüncü ülkelere yönelik olmadığını kaydeden Kelin, “Endişelenmelerine gerek yok” dedi.Ukrayna'yı kullanan Batılı ülkeler koalisyonunun, Rusya’ya karşı “başkalarının eliyle savaş yürüten” taraf olduğuna dikkat çeken Rus diplomat, “Bu hibrid bir savaş, çok ciddi bir savaş ve elimizdeki tüm araçları kullanarak kendimizi savunma hakkına sahibiz” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ukraynadan-tahliye-edilmisti-rus-ordusuna-istihbarat-saglayan-martindale-rusyada-siginma-basvurusu-1089990340.html
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rusya, ingiltere, andrey kelin, david lammy, diplomasi, vladimir putin, sergey lavrov, ukrayna, özel askeri harekat, nato, batı, brics, kuzey kore, güney kore
rusya, ingiltere, andrey kelin, david lammy, diplomasi, vladimir putin, sergey lavrov, ukrayna, özel askeri harekat, nato, batı, brics, kuzey kore, güney kore
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin: İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’nin Rusya’yla ilgili sözleri kabul edilemez
08:41 04.11.2024 (güncellendi: 08:55 04.11.2024)
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy’nin Rusya’ya yönelik kışkırtıcı sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek diplomasi etiketine uyma çağrısında bulundu.
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiliz BBC’ye yaptığı açıklamada, Rusya’yı ‘mafya devlet’ olarak nitelendiren İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin sözlerini değerlendirdi.
Lammy, Rusya’yı dezenformasyon yaydığı iddiasıyla ‘dünyayı zehirlemekle’ suçladı. Ayrıca Moskova'yı Avrupa'daki protestoları körüklemekten sorumlu tutan İngiliz diplomat, Kremlin'i kontrol altına almanı ‘kişisel misyonu’ olduğunu söyledi.
İngiliz bakanının bu sözlerini değerlendiren Rus Büyüklelçi Kelin, Londralı yetkililere diplomasi kurallarına uyma çağrısında bulunarak konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Sayın Lammy ile hiç tanışmadım ama onun yerinde olsaydım dilimi daha iyi kontrol ederdim çünkü sözleri son derece kaba. Dünyada bu tür kelimeler kullanan bir siyasetçi, özellikle de bir dışişleri bakanı tanımıyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ya da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söylediklerini dinlerseniz, bu tür suçlamalar ya da yaftalamalar yapmadıklarını görürsünüz. Bu bizim karakterimize tamamen aykırı.
'Ukrayna NATO üyesi olmayacak'
Kelin, Ukrayna’daki çatışmayla ilgili bir soru üzerine de Rus ordusunun yürüttüğü özel askeri harekatın, Moskova’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşıldıktan sonra sona ereceğini kaydederek şunu dedi:
Bir uzlaşma olacağını sanmıyorum. Bu, oyunun net bir sonu olacak. Ukrayna, komşularıyla normal ilişkileri olan, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir ülke olacak. NATO üyeliği olmayacak, askerden arındırılacak ve yıllar boyunca çıkardığı tüm ırkçı yasaları nihayet yürürlükten kaldıracak.
Rus diplomat, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin de Rusya’ya ait olduğunu da sözlerine ekledi.
'BRICS, Rusya'nın izole edildiği iddiasını yalanladı'
ABD’deki başkanlık seçimlerine de değinen Kelin, Moskova’nın Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçimi kazanmasını ummadığını belirterek, “Sadece kendimize, ordumuza ve donanmamıza güvenmemiz gerektiğine ikna olduk” ifadesini kullandı.
Batılı siyasetçilerin, Rusya'nın özel askeri harekat nedeniyle uluslararası arenada izole edildiği yönündeki iddialarını da yalanlayan Büyükelçi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Uluslararası toplum sadece Batılı ülkelerden oluşmuyor. Sadece çok az sayıda Batılı devlet bu bakış açısına sahip. İki hafta önce BRICS zirvesinin yapıldığı Kazan'da 38 büyük ülkenin temsilcilerini görebilme fırsatına sahiptiniz.
'Batı, başkalarının eliyle Rusya'ya karşı savaşıyor'
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, Güney Kore dahil üçüncü ülkelere yönelik olmadığını kaydeden Kelin, “Endişelenmelerine gerek yok” dedi.
Ukrayna'yı kullanan Batılı ülkeler koalisyonunun, Rusya’ya karşı “başkalarının eliyle savaş yürüten” taraf olduğuna dikkat çeken Rus diplomat, “Bu hibrid bir savaş, çok ciddi bir savaş ve elimizdeki tüm araçları kullanarak kendimizi savunma hakkına sahibiz” diye kaydetti.