https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-550-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090003475.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 550 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 550 askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 550 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T12:43+0300

2024-11-04T12:43+0300

2024-11-04T12:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 25 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 440 kadar asker ve bir tank kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 490 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek 10 karşı saldırıyı püskürttü. 14 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı güçlerin kaybı 420 kadar asker ve ABD yapımı M113 ve HMMWV dahil 3 zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 110 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 65 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri ve rafineriler, insansız deniz araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini, Fransa yapımı bir Hammer uçak bombasını ve 42 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukraynali-militanlarin-morali-bozuk-korkuyorlar-1089993109.html

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