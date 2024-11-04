https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukraynali-militanlarin-morali-bozuk-korkuyorlar-1089993109.html
Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukraynalı militanların morali bozuk, korkuyorlar
Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukraynalı militanların morali bozuk, korkuyorlar
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin istihbarat bilgilerini... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T09:39+0300
2024-11-04T09:39+0300
2024-11-04T09:44+0300
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Sputnik’e konuşan Martindale, bulunduğu köyde kaldığı son günlerde milliyetçi taburlardan tek bir askere bile rastlamadığını kaydederek şunu dedi: Ancak Ukrayna'da, Rusya’nın yenilmesi gerektiği, aksi halde Sovyetler Birliği’nin geri döneceği yönündeki Nazi fikirlerine hala sadık olanların da kaldığını kaydeden ABD vatandaşı, “Fakat yanılıyorlar. Her halükarda ruh hallerinin bir yıl öncekiyle aynı olduğunu düşünmüyorum” dedi.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ukraynadan-tahliye-edilmisti-rus-ordusuna-istihbarat-saglayan-martindale-rusyada-siginma-basvurusu-1089990340.html
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daniel martindale, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, moral, nazi, sovyetler birliği, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, rusya bugün, sputnik
daniel martindale, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, moral, nazi, sovyetler birliği, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, rusya bugün, sputnik
Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukraynalı militanların morali bozuk, korkuyorlar
09:39 04.11.2024 (güncellendi: 09:44 04.11.2024)
Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin istihbarat bilgilerini veren ABD’li Daniel Martindale, Ukraynalı militanların savaşmaya devam etmenin anlamsız olduğunu düşündüğünü belirtti.
Sputnik’e konuşan Martindale, bulunduğu köyde kaldığı son günlerde milliyetçi taburlardan tek bir askere bile rastlamadığını kaydederek şunu dedi:
Sadece bölgesel savunmadan askerlere rastladım. Onlar, savaşmaya devam etmek için geçerli bir sebep olmadığına inanıyor. Korkmuş durumdalar. Sadece evlerine dönmek istiyorlar. Savaşma ruhlarından eser kalmadı.
Ancak Ukrayna'da, Rusya’nın yenilmesi gerektiği, aksi halde Sovyetler Birliği’nin geri döneceği yönündeki Nazi fikirlerine hala sadık olanların da kaldığını kaydeden ABD vatandaşı, “Fakat yanılıyorlar. Her halükarda ruh hallerinin bir yıl öncekiyle aynı olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.
Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.