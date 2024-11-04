https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukraynali-militanlarin-morali-bozuk-korkuyorlar-1089993109.html

Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukraynalı militanların morali bozuk, korkuyorlar

Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukraynalı militanların morali bozuk, korkuyorlar

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin istihbarat bilgilerini... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T09:39+0300

2024-11-04T09:39+0300

2024-11-04T09:44+0300

ukrayna krizi

daniel martindale

rusya

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ukrayna ordusu

moral

nazi

sovyetler birliği

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

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Sputnik’e konuşan Martindale, bulunduğu köyde kaldığı son günlerde milliyetçi taburlardan tek bir askere bile rastlamadığını kaydederek şunu dedi: Ancak Ukrayna'da, Rusya’nın yenilmesi gerektiği, aksi halde Sovyetler Birliği’nin geri döneceği yönündeki Nazi fikirlerine hala sadık olanların da kaldığını kaydeden ABD vatandaşı, “Fakat yanılıyorlar. Her halükarda ruh hallerinin bir yıl öncekiyle aynı olduğunu düşünmüyorum” dedi.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ukraynadan-tahliye-edilmisti-rus-ordusuna-istihbarat-saglayan-martindale-rusyada-siginma-basvurusu-1089990340.html

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