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Rusya: Küresel ekonomide hakimiyet BRICS ülkelerinde
Rusya: Küresel ekonomide hakimiyet BRICS ülkelerinde
Sputnik Türkiye
Kremlin'deki önemli idarecilerden Oreşkin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki ağırlıklarına dikkat çekti. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomiye istikrarlı bir şekilde hükmettiğini belirtti.Moskova'da düzenlenen 'Geleceği İnşa Ederken' Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Lavrov, "BRICS ülkeleri istikrarlı bir şekilde küresel ekonomik büyümede hüküm sürüyor ve halihazırda küresel ekonomiye hakim durumda" dedi.Bunların çok sayıda faktörle ilişkili nesnel süreçler olduğunu söyleyen Oreşkin, bu faktörler arasında BRICS ülkelerinde yaşam kalitesinin, doğum oranının artmasına dikkat çekerek diğer demografik ve sosyo-ekonomik nedenlerin de etkili olduğunu vurguladı.Önümüzdeki 10 yıllık dönemde Rusya, Çin, Hindistan ve Afrika ülkelerinin küresel ekonominin liderleri olarak görüldüğünü söyleyen Oreşkin, bunun verimliliğin ve refahın artmasını sağlayacağını kaydetti.En hızlı büyümenin Güney Asya ve Afrika ülkelerinde kaydedileceğini belirten Rus yetkili, "Nijerya ve Etiyopya'da boyutları açısından oldukça büyük bir büyüme elde edildi. Tüm bu ülkeler küresel ekonomiyi hareketlendirecek" ifadelerini kullandı.
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maksim oreşkin, brics, rusya, çin, hindistan, afrika, güney asya, doğum oranı, nijerya, etiyopya
maksim oreşkin, brics, rusya, çin, hindistan, afrika, güney asya, doğum oranı, nijerya, etiyopya

Rusya: Küresel ekonomide hakimiyet BRICS ülkelerinde

14:25 04.11.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ruBRICS ülkeleri bayrakları
BRICS ülkeleri bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ru
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Kremlin'deki önemli idarecilerden Oreşkin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki ağırlıklarına dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomiye istikrarlı bir şekilde hükmettiğini belirtti.

Moskova'da düzenlenen 'Geleceği İnşa Ederken' Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Lavrov, "BRICS ülkeleri istikrarlı bir şekilde küresel ekonomik büyümede hüküm sürüyor ve halihazırda küresel ekonomiye hakim durumda" dedi.

Bunların çok sayıda faktörle ilişkili nesnel süreçler olduğunu söyleyen Oreşkin, bu faktörler arasında BRICS ülkelerinde yaşam kalitesinin, doğum oranının artmasına dikkat çekerek diğer demografik ve sosyo-ekonomik nedenlerin de etkili olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki 10 yıllık dönemde Rusya, Çin, Hindistan ve Afrika ülkelerinin küresel ekonominin liderleri olarak görüldüğünü söyleyen Oreşkin, bunun verimliliğin ve refahın artmasını sağlayacağını kaydetti.

En hızlı büyümenin Güney Asya ve Afrika ülkelerinde kaydedileceğini belirten Rus yetkili, "Nijerya ve Etiyopya'da boyutları açısından oldukça büyük bir büyüme elde edildi. Tüm bu ülkeler küresel ekonomiyi hareketlendirecek" ifadelerini kullandı.
Молния над Останкинской телебашней в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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