https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/putin-kuzey-kore-disisleri-bakani-choe-ile-gorustu-1090021663.html
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ile görüştü
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ile görüştü
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ile Kremlin’de görüştüğünü bildirdi. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T18:20+0300
2024-11-04T18:20+0300
2024-11-04T18:34+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
kuzey kore
kuzey kore dışişleri bakanlığı
choe son-hui
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova'da resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile Kremlin’de görüştüğünü belirtti.Bakan Choe'nin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Putin'e içten, samimi ve dostane selamlarını iletirken Rus lider de Kuzey Koreli mevkidaşına en iyi dileklerinin iletilmesini rica etti.
rusya
kuzey kore
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son-hui, görüşme
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son-hui, görüşme
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ile görüştü
18:20 04.11.2024 (güncellendi: 18:34 04.11.2024)
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ile Kremlin’de görüştüğünü bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova'da resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile Kremlin’de görüştüğünü belirtti.
Bakan Choe'nin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un Putin'e içten, samimi ve dostane selamlarını iletirken Rus lider de Kuzey Koreli mevkidaşına en iyi dileklerinin iletilmesini rica etti.