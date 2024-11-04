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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/otomobil-ve-hafif-ticari-arac-pazari-azaldi-en-cok-suv-otomobiller-tercih-edildi-1090006286.html
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı azaldı: En çok SUV otomobiller tercih edildi
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı azaldı: En çok SUV otomobiller tercih edildi
Sputnik Türkiye
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), Ocak-Ekim 2024 verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T13:29+0300
2024-11-04T13:30+0300
ekonomi
otomobil
otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği
satış
otomotiv
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Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu. Otomobil satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.4 azalarak 75 bin 662 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15.2 artarak 21 bin 612'ye yükseldi.Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 40.1 arttı.10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre, otomobil pazarı yüzde 41 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı da yüzde 37,1 arttı.En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobillerPazarın yüzde 86.3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 415 bin 671 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 228 bin 142 adetle yüzde 30.4 pay aldı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,2 pay ve 422 bin 374 satışla SUV otomobiller oldu.SUV otomobilleri, yüzde 25.8 pay ve 193 bin 540 satış ile sedan, yüzde 16.8 pay ve 126 bin 477 adet satışla H/B otomobiller takip etti.Satışlardan benzinli otomobiller 471 bin 900 ile yüzde 62.8 pay, hibrit otomobiller 126 bin 977 ile yüzde 16.9 pay, dizel otomobiller 77 bin 113 ile yüzde 10.3 pay, elektrikli otomobiller 69 bin 744 ile yüzde 9.3 pay ve otogazlı otomobiller 5 bin 201 ile yüzde 0.7 pay aldı.160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 76.4 artarak yüzde 7.6 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 23.3 azalarak yüzde 1.7 paya sahip oldu.
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otomobil, otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği, satış, otomotiv
otomobil, otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği, satış, otomotiv

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı azaldı: En çok SUV otomobiller tercih edildi

13:29 04.11.2024 (güncellendi: 13:30 04.11.2024)
© AASUV otomobil
SUV otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD), Ocak-Ekim 2024 verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 azalarak 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56.2 pay ve 422 bin 374 satışla SUV otomobiller oldu.
Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu. Otomobil satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.4 azalarak 75 bin 662 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15.2 artarak 21 bin 612'ye yükseldi.
Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 40.1 arttı.
10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre, otomobil pazarı yüzde 41 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı da yüzde 37,1 arttı.

En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller

Pazarın yüzde 86.3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 415 bin 671 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 228 bin 142 adetle yüzde 30.4 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,2 pay ve 422 bin 374 satışla SUV otomobiller oldu.
SUV otomobilleri, yüzde 25.8 pay ve 193 bin 540 satış ile sedan, yüzde 16.8 pay ve 126 bin 477 adet satışla H/B otomobiller takip etti.
Satışlardan benzinli otomobiller 471 bin 900 ile yüzde 62.8 pay, hibrit otomobiller 126 bin 977 ile yüzde 16.9 pay, dizel otomobiller 77 bin 113 ile yüzde 10.3 pay, elektrikli otomobiller 69 bin 744 ile yüzde 9.3 pay ve otogazlı otomobiller 5 bin 201 ile yüzde 0.7 pay aldı.
160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 76.4 artarak yüzde 7.6 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 23.3 azalarak yüzde 1.7 paya sahip oldu.
araç, araba, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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