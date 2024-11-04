https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/moldovada-sandudan-zafer-ilani-muhalefetin-goruslerini-dikkate-alacagim-1089988856.html
Moldova’da Sandu’dan zafer ilanı: ‘Muhalefetin görüşlerini dikkate alacağım’
Moldova’da Sandu’dan zafer ilanı: ‘Muhalefetin görüşlerini dikkate alacağım’
Sputnik Türkiye
Moldova’da iktidarın yoğun baskısı altında geçen ve tartışmalara neden olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu oyların... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T07:41+0300
2024-11-04T07:41+0300
2024-11-04T07:43+0300
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moldova
cumhurbaşkanlığı seçimleri
maia sandu
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Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 3 Kasım'da yapıldı. Protokollerin yüzde 98.87'sinin işlenmesinin ardından Merkez Seçim Komisyonu'ndan gelen ilk bilgilere göre Sandu yüzde 55.22 ile önde giderken rakibi Sosyalist Partisi adayı Alexander Stoianoglo oyların yüzde 44.78'ine sahip.Sayım devam ederken ön sonuçlar açıklandıktan hemen sonra zaferini ilan eden Sandu, muhaliflerin sesini duyduğunu dile getirerek toplumu birleştirme sözünü verdi.Sandu, gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “Beni destekleyenlerin ve Sayın Stoianoglo'ya oy verenlerin seslerini duydum. Hepinizin başkanı olacağıma söz veriyorum <...>. Toplumun birleşmesine ihtiyacımız var. Rakibimin böyle bir çağrısını destekliyorum” ifadesini kullandı.Stoianoglo da destekçilerine “rakamlar ne olursa olsun sakin olmaları” ve hükümet yanlısı medya ve sivil toplum kuruluşlarına da “düşmanlığı yapay olarak körüklemeyi bırakmaları” çağrısında bulundu.Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu iktidarın yoğun baskısı altında gerçekleşti. Muhalif siyasetçiler düzenli olarak aramalara maruz kaldı ve gözaltına alındı, haklarında defalarca ceza davaları açıldı, ayrıca birçok muhalif görüşlü medya kuruluşu kapatıldı. Çeşitli tahminlere göre, 300 ilâ 500 bin arasında Moldovalının yaşadığı Rusya'da, sadece Moskova’da iki oy verme merkezi açıldı. Bunun sonucunda, iki hafta önce ilk turda olduğu gibi, Moskova’ya gelip kuyruklarda bekledikten sonra bile oy kullanamayan pek çok vatandaş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/bati-sandunun-moldova-cumhurbaskanligi-secimlerini-kaybetmesinden-endise-duyuyor-1089906208.html
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moldova, cumhurbaşkanlığı seçimleri, maia sandu, rusya
Moldova’da Sandu’dan zafer ilanı: ‘Muhalefetin görüşlerini dikkate alacağım’
07:41 04.11.2024 (güncellendi: 07:43 04.11.2024)
Moldova’da iktidarın yoğun baskısı altında geçen ve tartışmalara neden olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu oyların %55'ini alarak ikinci kez göreve geldiğini ilan etti.
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 3 Kasım'da yapıldı. Protokollerin yüzde 98.87'sinin işlenmesinin ardından Merkez Seçim Komisyonu'ndan gelen ilk bilgilere göre Sandu yüzde 55.22 ile önde giderken rakibi Sosyalist Partisi adayı Alexander Stoianoglo oyların yüzde 44.78'ine sahip.
Sayım devam ederken ön sonuçlar açıklandıktan hemen sonra zaferini ilan eden Sandu, muhaliflerin sesini duyduğunu dile getirerek toplumu birleştirme sözünü verdi.
Sandu, gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “Beni destekleyenlerin ve Sayın Stoianoglo'ya oy verenlerin seslerini duydum. Hepinizin başkanı olacağıma söz veriyorum <...>. Toplumun birleşmesine ihtiyacımız var. Rakibimin böyle bir çağrısını destekliyorum” ifadesini kullandı.
Stoianoglo da destekçilerine “rakamlar ne olursa olsun sakin olmaları” ve hükümet yanlısı medya ve sivil toplum kuruluşlarına da “düşmanlığı yapay olarak körüklemeyi bırakmaları” çağrısında bulundu.
Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu iktidarın yoğun baskısı altında gerçekleşti. Muhalif siyasetçiler düzenli olarak aramalara maruz kaldı ve gözaltına alındı, haklarında defalarca ceza davaları açıldı, ayrıca birçok muhalif görüşlü medya kuruluşu kapatıldı.
Çeşitli tahminlere göre, 300 ilâ 500 bin arasında Moldovalının yaşadığı Rusya'da, sadece Moskova’da iki oy verme merkezi açıldı. Bunun sonucunda, iki hafta önce ilk turda olduğu gibi, Moskova’ya gelip kuyruklarda bekledikten sonra bile oy kullanamayan pek çok vatandaş oldu.