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'Batı, Sandu'nun Moldova cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden endişe duyuyor'
'Batı, Sandu'nun Moldova cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden endişe duyuyor'
Sputnik Türkiye
Moldova Milletvekili Bogdan Tsırdya, Batı'nın, Moldova cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda meydana gelen hilelere tepki vermediğini ve ikinci turda Maia... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T20:44+0300
2024-11-01T20:44+0300
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Moldova Milletvekili Bogdan Tsırdya yaptığı açıklamada, “Batı, Gürcistan'da zaten kaybetti; bu herkes için çok açık. Gürcü Rüyası, Batı yanlısı tüm muhalefeti tek kelimeyle ezip geçti. Şu anda Batı, ABD seçimlerinde de kaybetme riskiyle karşı karşıya, zira Kamala Harris'in Donald Trump’a karşı kaybetme ihtimali oldukça yüksek. Bugün Moldova'da da aynı şeyin olma riski büyük. Ve kaybetmelerine asla izin vermezler” dedi.'Açıkça sahtecilik yapacaklar'Tsırdya, ayrıca Maia Sandu'nun ikinci dönemde kazanma şansının çok az olduğunu, ancak kendisinin büyük bir düzmeceye inandığını belirterek, “Açıkça sahtecilik yapacaklar. Tutuklamalar gerçekleştirecekler, araştırmalar yürütecekler, partileri yasaklayacaklar; daha önce yaptıkları her şeyi tekrar yapacaklar. Şu anda hiç Rus televizyon kanalı yok. Tüm portallar engellendi. Telegram kanalları kapatıldı. Bu durumda muhalefetin kendi pozisyonunu halkla paylaşma fırsatı kalmadı. Avrupa Birliği’nin büyükelçileri, özellikle Fransa ve Almanya’nın büyükelçileri de sessiz kalıyor” diye ekledi.'Eğer kazanırsa bile, Moldova'nın değil, diasporanın cumhurbaşkanı olacaktır'Tsırdya açıklamasında, yetkililerin 700 muhalefet temsilcisinin gözlemci olarak kayıt yapmasına izin vermediğini, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden bazı gözlemcilerin reddedildiğini ve Moldova diasporasının eşit oy kullanma hakkının engellendiğini ifade ederek. “Yabancı seçim merkezlerinde kitlesel sahtecilikler yaparak Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumu istedikleri sonuca çekmeyi başardılar. 500 bin vatandaşın bulunduğu Rusya'da iki seçim merkezi açtılar. Aynı sayıda vatandaşın bulunduğu Avrupa'da ise 230 sandık açtılar. Şimdi, Maia Sandu’nun yalnızca hileye ya da sahteciliğe güvenerek cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci kez görev talep etme sürecine girmiş bulunuyoruz. Kendi toplumunda derin bir nefretin ve bölünmenin yaşandığı bir ortamda, ülke topraklarındaki seçimleri kesinlikle kaybedeceği bir yerde, sadece sahtecilik sayesinde yeniden görev istemektedir. Yani, sahtecilik yalnızca yurtdışı sandıklarında mümkün. Eğer kazanırsa bile, Moldova'nın değil, diasporanın cumhurbaşkanı olacaktır” şeklinde konuştu.Moldova'da neler olmuştu?Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi ile AB'ye üyelik referandumu, 20 Ekim'de yapılmıştı.Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42.21 oy alarak birinci sırada gelirken, Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) adayı, Gagavuz Türkü, eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26.15 oyla ikinci olmuştu.3 Kasım'da yapılacak ikinci turda Sandu ve Stoyanoglo cumhurbaşkanı koltuğu için bir kez daha yarışacak.Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumda vatandaşların ‘Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılması için anayasanın değiştirilmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna yanıt vermesi isteniyordu. Oylamaya yaklaşık bir buçuk milyon seçmen katıldı. Seçmenlerin yüzde 50.46'sı lehte, yüzde 49.54'ü aleyhte oy kullandı. Böylece destekçiler ve karşıtlar arasındaki fark 13 bin 500 kişi oldu. Stoyanoglo referandum sonuçlarının tartışmalı olduğunu ve meşru olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle de anayasa değişikliğine karşı çıktığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-agit-moldovadaki-secim-ve-referandumda-esi-gorulmemis-duzeyde-ihlal-yapildigini-kabul-etti-1089894801.html
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'Batı, Sandu'nun Moldova cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden endişe duyuyor'

20:44 01.11.2024
© Sputnik / Kirill KallinikovMoldova'da halk sandık başına gitti
Moldova'da halk sandık başına gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Moldova Milletvekili Bogdan Tsırdya, Batı'nın, Moldova cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda meydana gelen hilelere tepki vermediğini ve ikinci turda Maia Sandu’nun kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.
Moldova Milletvekili Bogdan Tsırdya yaptığı açıklamada, “Batı, Gürcistan'da zaten kaybetti; bu herkes için çok açık. Gürcü Rüyası, Batı yanlısı tüm muhalefeti tek kelimeyle ezip geçti. Şu anda Batı, ABD seçimlerinde de kaybetme riskiyle karşı karşıya, zira Kamala Harris'in Donald Trump’a karşı kaybetme ihtimali oldukça yüksek. Bugün Moldova'da da aynı şeyin olma riski büyük. Ve kaybetmelerine asla izin vermezler” dedi.

'Açıkça sahtecilik yapacaklar'

Tsırdya, ayrıca Maia Sandu'nun ikinci dönemde kazanma şansının çok az olduğunu, ancak kendisinin büyük bir düzmeceye inandığını belirterek, “Açıkça sahtecilik yapacaklar. Tutuklamalar gerçekleştirecekler, araştırmalar yürütecekler, partileri yasaklayacaklar; daha önce yaptıkları her şeyi tekrar yapacaklar. Şu anda hiç Rus televizyon kanalı yok. Tüm portallar engellendi. Telegram kanalları kapatıldı. Bu durumda muhalefetin kendi pozisyonunu halkla paylaşma fırsatı kalmadı. Avrupa Birliği’nin büyükelçileri, özellikle Fransa ve Almanya’nın büyükelçileri de sessiz kalıyor” diye ekledi.

'Eğer kazanırsa bile, Moldova'nın değil, diasporanın cumhurbaşkanı olacaktır'

Tsırdya açıklamasında, yetkililerin 700 muhalefet temsilcisinin gözlemci olarak kayıt yapmasına izin vermediğini, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden bazı gözlemcilerin reddedildiğini ve Moldova diasporasının eşit oy kullanma hakkının engellendiğini ifade ederek. “Yabancı seçim merkezlerinde kitlesel sahtecilikler yaparak Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumu istedikleri sonuca çekmeyi başardılar. 500 bin vatandaşın bulunduğu Rusya'da iki seçim merkezi açtılar. Aynı sayıda vatandaşın bulunduğu Avrupa'da ise 230 sandık açtılar. Şimdi, Maia Sandu’nun yalnızca hileye ya da sahteciliğe güvenerek cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci kez görev talep etme sürecine girmiş bulunuyoruz. Kendi toplumunda derin bir nefretin ve bölünmenin yaşandığı bir ortamda, ülke topraklarındaki seçimleri kesinlikle kaybedeceği bir yerde, sadece sahtecilik sayesinde yeniden görev istemektedir. Yani, sahtecilik yalnızca yurtdışı sandıklarında mümkün. Eğer kazanırsa bile, Moldova'nın değil, diasporanın cumhurbaşkanı olacaktır” şeklinde konuştu.

Moldova'da neler olmuştu?

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi ile AB'ye üyelik referandumu, 20 Ekim'de yapılmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42.21 oy alarak birinci sırada gelirken, Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) adayı, Gagavuz Türkü, eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26.15 oyla ikinci olmuştu.

3 Kasım'da yapılacak ikinci turda Sandu ve Stoyanoglo cumhurbaşkanı koltuğu için bir kez daha yarışacak.
Avrupa entegrasyonuna ilişkin referandumda vatandaşların ‘Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılması için anayasanın değiştirilmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna yanıt vermesi isteniyordu. Oylamaya yaklaşık bir buçuk milyon seçmen katıldı. Seçmenlerin yüzde 50.46'sı lehte, yüzde 49.54'ü aleyhte oy kullandı. Böylece destekçiler ve karşıtlar arasındaki fark 13 bin 500 kişi oldu. Stoyanoglo referandum sonuçlarının tartışmalı olduğunu ve meşru olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle de anayasa değişikliğine karşı çıktığını belirtmişti.
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