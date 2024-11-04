https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/lubnandan-2-fuze-israilin-hayfa-kentine-dustu-1089986970.html

Lübnan'dan fırlatılan 2 füze İsrail'in Hayfa kentine düştü

Lübnan'dan fırlatılan 2 füze İsrail'in Hayfa kentine düştü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden fırlatılan iki füzenin İsrail'in Hayfa kentine düştüğünü açıkladı. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T01:50+0300

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füze

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine doğru fırlatılan iki füze açık alanlara düştü.Açıklamada, füzelerin can kaybına veya hasara yol açmadığı belirtildi.İsrail ordu radyosuna göre, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracı (İHA) hava sahasını ihlal etti. Bu sebeple Nehariya kentinin birçok bölgesinde ve Krayot bölgesi ve çevresinde sirenler devreye girdi.İsrail Lübnan'dan gelen İHA'lardan birini patlattığını diğerini engellediğini duyurdu.

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