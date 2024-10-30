https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/baba-arif-guran-cinayet-sebebini-acikladi-dalga-gectim-diye-inadina-yapti-1089856181.html

Baba Arif Güran cinayet sebebini açıkladı: 'Dalga geçtim diye inadına yaptı'

Baba Arif Güran cinayet sebebini açıkladı: 'Dalga geçtim diye inadına yaptı'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ederken babası Arif Güran canlı yayında... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T17:56+0300

2024-10-30T17:56+0300

2024-10-30T17:59+0300

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Narin Güran'ın babası Arif Güran katıldığı canlı yayında cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın kekemeliği ile dalga geçildiği için yaptığını iddia etti.Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın cinayet nedenini babası Arif Güran açıkladı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Arif Güran ''Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?'' sorusuna yanıt verdi. ''Olay olmadan 10-15 gün önce Nevzat Bahtiyar'ın arsasında araba ticareti yaptık. Orada aracın parasını kesinlikle vermem diyordu. Şahitlerim de var. Yine yarısını bana yarısını ona verdi. Orada biraz kekeledi. Ben orada kekemesi ile dalga geçtim. O, onun inadına yaptı'' dedi. Arama çalışmalarına katıldığı için şüphelenmediğini belirten Arif Güran katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/narin-guranin-babasi-arif-guran-devlet-bir-katilin-lafini-dinleyerek-bir-anneyi-amcayi-cezaevinde-1089837947.html

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