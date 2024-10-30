https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/baba-arif-guran-cinayet-sebebini-acikladi-dalga-gectim-diye-inadina-yapti-1089856181.html
Baba Arif Güran cinayet sebebini açıkladı: 'Dalga geçtim diye inadına yaptı'
Baba Arif Güran cinayet sebebini açıkladı: 'Dalga geçtim diye inadına yaptı'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ederken babası Arif Güran canlı yayında... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T17:56+0300
2024-10-30T17:56+0300
2024-10-30T17:59+0300
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Narin Güran'ın babası Arif Güran katıldığı canlı yayında cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın kekemeliği ile dalga geçildiği için yaptığını iddia etti.Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın cinayet nedenini babası Arif Güran açıkladı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Arif Güran ''Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?'' sorusuna yanıt verdi. ''Olay olmadan 10-15 gün önce Nevzat Bahtiyar'ın arsasında araba ticareti yaptık. Orada aracın parasını kesinlikle vermem diyordu. Şahitlerim de var. Yine yarısını bana yarısını ona verdi. Orada biraz kekeledi. Ben orada kekemesi ile dalga geçtim. O, onun inadına yaptı'' dedi. Arama çalışmalarına katıldığı için şüphelenmediğini belirten Arif Güran katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/narin-guranin-babasi-arif-guran-devlet-bir-katilin-lafini-dinleyerek-bir-anneyi-amcayi-cezaevinde-1089837947.html
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narin güran katili, arif güran itiraf, nevzat bahtiyar cinayet, narin güran kim öldürdü
Baba Arif Güran cinayet sebebini açıkladı: 'Dalga geçtim diye inadına yaptı'
17:56 30.10.2024 (güncellendi: 17:59 30.10.2024)
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ederken babası Arif Güran canlı yayında cinayetin sebebini açıkladı. Narin Güran'ı derede saklayan Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti kekemeliği nedeniyle kendisi ile dalga geçildiği için intikam amaçlı yaptığını açıkladı.
Narin Güran'ın babası Arif Güran katıldığı canlı yayında cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın kekemeliği ile dalga geçildiği için yaptığını iddia etti.
Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın cinayet nedenini babası Arif Güran açıkladı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Arif Güran ''Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?'' sorusuna yanıt verdi. ''Olay olmadan 10-15 gün önce Nevzat Bahtiyar'ın arsasında araba ticareti yaptık. Orada aracın parasını kesinlikle vermem diyordu. Şahitlerim de var. Yine yarısını bana yarısını ona verdi. Orada biraz kekeledi. Ben orada kekemesi ile dalga geçtim. O, onun inadına yaptı'' dedi. Arama çalışmalarına katıldığı için şüphelenmediğini belirten Arif Güran katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu belirtti.