https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ingiltere-basbakani-starmer-insan-kacakcilarina-teroristler-gibi-davranacagiz-1089993741.html

İngiltere Başbakanı Starmer: İnsan kaçakçılarına teröristler gibi davranacağız

İngiltere Başbakanı Starmer: İnsan kaçakçılarına teröristler gibi davranacağız

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, insan kaçakçılığında mücadelede yeni adımlar adıyor. Starmer, 'işe yaradığını bildikleri terörle mücadele yaklaşımını artık... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T17:41+0300

2024-11-04T17:41+0300

2024-11-04T17:41+0300

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pazartesi günü uluslararası polis örgütü Interpol'ün bir toplantısında insan kaçakçılığı çetelerine terörist gibi davranacağını açıkladı. Starmer, İngiltere sınırlarını denetlemek için 75 milyon sterlinlik ek bütçe ayıracağını açıklarken, insan kaçakçılığı çetelerini 'harekete geçmeden önce' durdurmak için terörle mücadele taktiklerini kullanacağını bildirdi.Başbakan konuşmasında, İngiltere'nin yeni Sınır Güvenlik Komutanlığı'nın (BSC) 'insan kaçakçılarına terörist gibi davranacağını' ve şüpheli kaçakçıları takip etme ve banka hesaplarını kapatma yetkilerinin artırılacağını söyledi. Eski göçmenlik ofisi şefi Kevin Saunders'a göre, bu değişiklikler yasadışı göçmenleri İngiltere'ye gelmekten ve tekne geçişlerini durdurmaktan alıkoymayacak. Ancak Interpol Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başbakan Starmer, 'insan kaçakçılığı çetelerini yok etmenin kişisel görevi' olduğunu söylüyor.Saunders ise, 'İngiltere'nin insan kaçakçılarını yalnızca 'İngiltere'de' yargılanıp hapse atabileceğini ancak kaçakçıların çoğunun Orta Doğu ve Türkiye'de bulunduğunu' söyledi. Resmi belgeler olmadan, İngiltere genellikle sığınmacıların hangi ülke vatandaşı olduğunu kanıtlayamıyor, bu da sığınmacıların ülkelerinin onları kabul etmeyi reddetmesi anlamına geliyor.Muhafazakar Parti sözcüsü ise, 'Starmer'ın Kanal'daki krizin boyutunu daha erken fark etmemiş olmasının utanç verici olduğunu, zira kendisi ve İşçi Partisi muhalefetteyken kaçakçı çeteleri durdurmak için alınması düşünülen önleme karşı oy kullandığını' belirtti.

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