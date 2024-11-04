https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/hindistanda-vadiye-ucan-yolcu-otobusunde-ilk-belirlemelere-gore-23-kisi-oldu-1090002661.html

Hindistan'da vadiye uçan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü

Hindistan'da vadiye uçan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, seyir halindeyken vadiye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 23... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T12:54+0300

2024-11-04T12:54+0300

2024-11-04T12:54+0300

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Garhwal'dan Kumaon bölgesi istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü, eyaletin Almora bölgesinde yaklaşık 200 metre derinlikteki bir vadiye düştü ve yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi.Otobüste en az 40 yolcunun olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Uttarakhand Birinci Bakanı Pushkar Singh Dhami, ağır yaralananların tedavi için helikopterle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/istanbul-tem-otoyolunda-trafik-kazasi-4-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-2-kisi-oldu-1089982893.html

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