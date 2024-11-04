https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/hindistanda-vadiye-ucan-yolcu-otobusunde-ilk-belirlemelere-gore-23-kisi-oldu-1090002661.html
Hindistan'da vadiye uçan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü
Hindistan'da vadiye uçan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, seyir halindeyken vadiye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 23... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T12:54+0300
2024-11-04T12:54+0300
2024-11-04T12:54+0300
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hindistan
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Garhwal'dan Kumaon bölgesi istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü, eyaletin Almora bölgesinde yaklaşık 200 metre derinlikteki bir vadiye düştü ve yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi.Otobüste en az 40 yolcunun olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Uttarakhand Birinci Bakanı Pushkar Singh Dhami, ağır yaralananların tedavi için helikopterle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/istanbul-tem-otoyolunda-trafik-kazasi-4-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-2-kisi-oldu-1089982893.html
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hindistan, otobüs kazası, yolcu otobüsü, uttarakhand, almora
hindistan, otobüs kazası, yolcu otobüsü, uttarakhand, almora
Hindistan'da vadiye uçan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, seyir halindeyken vadiye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.
Garhwal'dan Kumaon bölgesi istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü, eyaletin Almora bölgesinde yaklaşık 200 metre derinlikteki bir vadiye düştü ve yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi.
Otobüste en az 40 yolcunun olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Uttarakhand Birinci Bakanı Pushkar Singh Dhami, ağır yaralananların tedavi için helikopterle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.