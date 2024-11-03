https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/istanbul-tem-otoyolunda-trafik-kazasi-4-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-2-kisi-oldu-1089982893.html

İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü

İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü

Sputnik Türkiye

İstanbul TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T18:38+0300

2024-11-03T18:38+0300

2024-11-03T18:38+0300

türkiye

istanbul

tem otoyolu

seyrantepe

maslak

trafik kazası

ölü

yaralı

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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Seyrantepe mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönden gelen iki otomobilinde de kazaya karışması sonucu 2 kişi öldü.İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, kazada şarküteri ürünleri taşıyan ve aracın kontrolünü kaybeden araç sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer araçlarda bulunan yaralıların sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldığı ve 4 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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türkiye

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seyrantepe

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istanbul, tem otoyolu, seyrantepe, maslak, trafik kazası, ölü, yaralı