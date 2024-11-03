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İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü
İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
İstanbul TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T18:38+0300
2024-11-03T18:38+0300
türkiye
istanbul
tem otoyolu
seyrantepe
maslak
trafik kazası
ölü
yaralı
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Seyrantepe mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönden gelen iki otomobilinde de kazaya karışması sonucu 2 kişi öldü.İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, kazada şarküteri ürünleri taşıyan ve aracın kontrolünü kaybeden araç sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer araçlarda bulunan yaralıların sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldığı ve 4 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/demir-bariyer-ok-gibi-saplandi-bu-kazadan-sag-kurtuldu-1089514322.html
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istanbul, tem otoyolu, seyrantepe, maslak, trafik kazası, ölü, yaralı
istanbul, tem otoyolu, seyrantepe, maslak, trafik kazası, ölü, yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü

18:38 03.11.2024
© DHATEM Otoyolu'nda yola oturan çocuk
TEM Otoyolu'nda yola oturan çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© DHA
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İstanbul TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Seyrantepe mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönden gelen iki otomobilinde de kazaya karışması sonucu 2 kişi öldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, kazada şarküteri ürünleri taşıyan ve aracın kontrolünü kaybeden araç sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer araçlarda bulunan yaralıların sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldığı ve 4 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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