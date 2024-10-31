https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/fenerbahce-teknik-direktoru-jose-mourinho-sakatlandi-portekizli-teknik-adam-o-anlari-paylasti-1089897243.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sakatlandı: Portekizli teknik adam o anları paylaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sakatlandı: Portekizli teknik adam o anları paylaştı

Sputnik Türkiye

3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlık geçirdi. Sosyal... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T17:24+0300

2024-10-31T17:24+0300

2024-10-31T17:29+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

jose mourinho

sakatlık

kaza

maç

antrenman

futbol

ali koç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085866577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9193084ae16bb44d65cd100b220bf92b.jpg

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlık yaşadı.Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi taktik antrenman çalışması yapan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho sakatlandı. Oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpışan teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Portekizli çalıştırıcı "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" dedi.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/trabzonspor-fenerbahce-macinin-hakemi-belli-oldu-1089860531.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe kaçak izle, fenerbahçe taraftarium, fenerbahçe maç linki, fenerbahçe inat tv, fenerbahçe beinsports izle, fenerbahçe maç izle, fenerbahçe puan durumu, fenerbahçe özet, fenerbahçe ilk 11, jose mourinho sakatlık