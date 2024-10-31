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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sakatlandı: Portekizli teknik adam o anları paylaştı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sakatlandı: Portekizli teknik adam o anları paylaştı
Sputnik Türkiye
3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlık geçirdi. Sosyal... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlık yaşadı.Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi taktik antrenman çalışması yapan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho sakatlandı. Oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpışan teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Portekizli çalıştırıcı "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" dedi.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sakatlandı: Portekizli teknik adam o anları paylaştı

17:24 31.10.2024 (güncellendi: 17:29 31.10.2024)
© AA / Mustafa YalçınMourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlık geçirdi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe otobüs tanıtımında aksayarak yürümesi taraftarları endişelendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlık yaşadı.
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi taktik antrenman çalışması yapan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho sakatlandı. Oyuncusu İsmail Yüksek ile çarpışan teknik adam o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Portekizli çalıştırıcı "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" dedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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