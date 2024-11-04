https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/erdogan-her-turlu-zulmu-her-turlu-soykirimi-yaptilar-fakat-filistinli-kardeslerimize-diz-1090005198.html

Erdoğan: Her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler

Erdoğan: Her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T13:40+0300

2024-11-04T13:40+0300

2024-11-04T13:42+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

filistin

israil

gazze

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Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Toplantısı açılış programında yaptığı konuşmada, geçen 13 ay boyunca Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı, hüzün, katliam ve cinayet gördüklerini söyledi.Bu süreçte, "Bir insan bunu nasıl yapabilir, bir insan nasıl bu kadar alçalabilir ve alçaklaşabilir" diye sorguladıkları sayısız habere rastladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şairin mısralarına ilham veren imana, inanca ve vatan sevgisine 13 aydır hepimiz, tüm insanlık hayranlıkla şahit oluyor" diyerek, Filistinli bir şairin, "Biz burada kalacağız. Elinden geleni ardına koyma. Biz koruyoruz zeytinin ve incirin gölgesini. Yoğuruyoruz fikirleri. Hamurun mayası gibi. Çelik gibi sinirlerimiz. Ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi. Susarsak eğer taşları sıkacağız. Acıkırsak eğer toprakla doyacağız ama asla terk etmeyeceğiz." mısralarını okudu.'Duvar misali direniyorlar'Filistin'in ve Lübnanlıların tam olarak böyle bir ruhla mücadele ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Halen de işgalcilerin yüreklerine çökmüş çelikten bir duvar misali direnmeye devam ediyorlar. Bugün bir kez daha her türlü imkansızlığa, yokluğa ve yalnız bırakılmaya rağmen hayatları pahasına topraklarına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Gazze'nin, Filistin'in, Lübnan'ın kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor, 'Rabb'im mekanlarını cennet eylesin' diyorum." ifadesini kullandı.'85 bin ton yardım'Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biri olduklarını anlattı.Uluslararası kuruluşları, medyayı ve küresel güçleri adeta esir alan siyonist lobinin şahsını ve ülkesini hedef alan tehditlerine boyun eğmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Elimizdeki tüm imkanlarla kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. Bu miktarla Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız." açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduklarının altını çizerek, böylece yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduklarına işaret etti.'Tüm ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımı tekrarlıyorum'Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptıklarını kaydederek, şunları paylaştı:Erdoğan, teşkilatlarının kuruluş felsefesinde ve temel amaçları arasında Filistin'in işgalden kurtarılmasının yer aldığını aktardı.Bu amaca hizmet edecek kalıcı çözümler üretmeleri için dayanışma ve birlikteliklerini her zamankinden daha güçlü bir şekilde göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması, büyük önem arz ediyor. Diğer türlü İsrail'in Gazze'de yaptığı, şimdi de Lübnan'a taşıdığı ateşin, tüm bölgemizi sarmasına engel olamayız." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dsonun-gazze-seridinde-felaket-yasandigini-bildirmesinin-ardindan-israil-gazzedeki-hastaneye-1089708934.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, filistin, israil, gazze