https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dsonun-gazze-seridinde-felaket-yasandigini-bildirmesinin-ardindan-israil-gazzedeki-hastaneye-1089708934.html

DSÖ'nün Gazze Şeridi'nde 'felaket' yaşandığını bildirmesinin ardından İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırı düzenledi

DSÖ'nün Gazze Şeridi'nde 'felaket' yaşandığını bildirmesinin ardından İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze'nin kuzey bölgesinin çatışmalardan en çok etkilenen bölge olduğunu belirtmelerinin ardından... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T21:44+0300

2024-10-26T21:44+0300

2024-10-26T21:44+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

dünya sağlık örgütü (dsö)

dsö

birleşmiş milletler (bm)

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail tarafından yoğun saldırı altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki durumu 'felaket' olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) savaşın 'en karanlık anının' Gazze Şerdi'nin kuzeyinde yaşandığı bildirmişti. Yapılan açıklamalardan sonra İsrail'in, kuzey Gazze'de bulunan bir hastane kompleksine saldırı başlatıldığı bildirildi.Sağlık yetkilileri, 'hastanenin günlerdir kuşatma altında olduğunu ve İsrail ordusunun son 24 saatte iki kez hastane kompleksine girerek içeride ateş açtığını' bildirdi. Yetkililer, kuzey bölgelerine yaptıkları saldırıların ardından komşu bölgeden gelen yaralılar nedeniyle tesiste malzeme sıkıntısının yaşandığını ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.Birleşmiş Milletler'in, Cuma günü yaptığı açıklamada 'Gazze çatışmasının en karanlık anlarından birinin Şeridin kuzeyinde yaşandığını belirtmişti. DSÖ ise 'Gazze'nin kuzeyindeki durumun felaket olduğunu' açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusunun, kadınları su veya yiyecek olmadan hastane odalarından birine hapsederken hastanedeki erkek personelleri tutukladığını' duyurdu.

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israil-filistin, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, birleşmiş milletler (bm)