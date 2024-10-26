https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dsonun-gazze-seridinde-felaket-yasandigini-bildirmesinin-ardindan-israil-gazzedeki-hastaneye-1089708934.html
DSÖ'nün Gazze Şeridi'nde 'felaket' yaşandığını bildirmesinin ardından İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırı düzenledi
DSÖ'nün Gazze Şeridi'nde 'felaket' yaşandığını bildirmesinin ardından İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze'nin kuzey bölgesinin çatışmalardan en çok etkilenen bölge olduğunu belirtmelerinin ardından... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T21:44+0300
2024-10-26T21:44+0300
2024-10-26T21:44+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
dünya sağlık örgütü (dsö)
dsö
birleşmiş milletler (bm)
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail tarafından yoğun saldırı altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki durumu 'felaket' olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) savaşın 'en karanlık anının' Gazze Şerdi'nin kuzeyinde yaşandığı bildirmişti. Yapılan açıklamalardan sonra İsrail'in, kuzey Gazze'de bulunan bir hastane kompleksine saldırı başlatıldığı bildirildi.Sağlık yetkilileri, 'hastanenin günlerdir kuşatma altında olduğunu ve İsrail ordusunun son 24 saatte iki kez hastane kompleksine girerek içeride ateş açtığını' bildirdi. Yetkililer, kuzey bölgelerine yaptıkları saldırıların ardından komşu bölgeden gelen yaralılar nedeniyle tesiste malzeme sıkıntısının yaşandığını ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.Birleşmiş Milletler'in, Cuma günü yaptığı açıklamada 'Gazze çatışmasının en karanlık anlarından birinin Şeridin kuzeyinde yaşandığını belirtmişti. DSÖ ise 'Gazze'nin kuzeyindeki durumun felaket olduğunu' açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusunun, kadınları su veya yiyecek olmadan hastane odalarından birine hapsederken hastanedeki erkek personelleri tutukladığını' duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-baskenti-tahranda-bir-cok-patlama-sesi-duyuldu-1089693661.html
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israil-filistin, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, birleşmiş milletler (bm)
israil-filistin, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, birleşmiş milletler (bm)
DSÖ'nün Gazze Şeridi'nde 'felaket' yaşandığını bildirmesinin ardından İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırı düzenledi
Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze'nin kuzey bölgesinin çatışmalardan en çok etkilenen bölge olduğunu belirtmelerinin ardından İsrail ordusu, kuzeyde bulunan hastaneleri yeniden kuşatma altına aldı. Son 24 saatte iki kez komplekse giren İsrailli askerlerin içeride ateş açtıkları bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail tarafından yoğun saldırı altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki durumu 'felaket' olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) savaşın 'en karanlık anının' Gazze Şerdi'nin kuzeyinde yaşandığı bildirmişti. Yapılan açıklamalardan sonra İsrail'in, kuzey Gazze'de bulunan bir hastane kompleksine saldırı başlatıldığı bildirildi.
Sağlık yetkilileri, 'hastanenin günlerdir kuşatma altında olduğunu ve İsrail ordusunun son 24 saatte iki kez hastane kompleksine girerek içeride ateş açtığını' bildirdi. Yetkililer, kuzey bölgelerine yaptıkları saldırıların ardından komşu bölgeden gelen yaralılar nedeniyle tesiste malzeme sıkıntısının yaşandığını ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.
Birleşmiş Milletler'in, Cuma günü yaptığı açıklamada 'Gazze çatışmasının en karanlık anlarından birinin Şeridin kuzeyinde yaşandığını belirtmişti. DSÖ ise 'Gazze'nin kuzeyindeki durumun felaket olduğunu' açıkladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusunun, kadınları su veya yiyecek olmadan hastane odalarından birine hapsederken hastanedeki erkek personelleri tutukladığını' duyurdu.