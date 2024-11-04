https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/endonezyada-rusyayla-ilk-ortak-deniz-tatbikati-basladi-1089997688.html

Endonezya’da Rusya’yla ilk ortak deniz tatbikatı başladı

Endonezya’da Rusya’yla ilk ortak deniz tatbikatı başladı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Endonezya donanmalarının ilk ortak tatbikatı ‘Orruda-2024’ Endonezya'nın Surabaya kentinde başladı. Tatbikat 8 Kasım’a kadar sürecek. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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rus donanması

rus pasifik filosu

rus savaş gemileri

korvet

ortak tatbikat

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Rusya ve Endonezya’nın ilk ortak deniz tatbikatı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama Surabaya limanında, ikincisi de Cava Denizi’nde geçecek.Rusya Pasifik Filosu’na bağlı gemiler grubu 3 Kasım Pazar günü Surabaya'daki Tanjung Perak limanına girdi. Gemiler arasında Gromkiy, Rezkiy ve Aldar Tsidenjapov korvetlerinin yanı sıra, Pechenga destek gemisi yer alıyor.Rusya’nın Endonezya Büyükelçisi Sergey Tolçenov, tatbikat açılış töreninde, “Bugünlerde Surabaya ve Cava Denizi'nde düzenlenecek olan deniz tatbikatı, halklarımız arasındaki temasların ve güçlü dostluğun güzel bir teyidi olacak” diye konuştu.Açılış törenine Endonezya Donanması komutanları ve Rus Filosu Primorskiy Grubu Komutanı Aleksey Sısuyev de katıldı. Görüşmede, Endonezyalı yetkililer Rus mevkidaşlarına ülkenin Deniz Kuvvetleri sembollerini taşıyan şapkalar ve bir hatıra parası hediye etti. Rus tarafı da Rus Donanmasının tarihiyle ilgili hediyelik eşyalar ve Rus çikolatası sundu.

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rusya, endonezya, rus donanması, rus pasifik filosu, rus savaş gemileri, korvet, ortak tatbikat