https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ekonomist-islam-memisten-altin-tahmini-bir-gerileme-mumkun-olabilir-1090025613.html
Ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: 'Bir gerileme mümkün olabilir'
Ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: 'Bir gerileme mümkün olabilir'
Sputnik Türkiye
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi altın hakkında tahminde... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T23:07+0300
2024-11-04T23:07+0300
2024-11-04T23:08+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
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külçe altın
abd
abd seçimleri
kamala harris
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Ekonomist İslam Memiş, piyasalardaki seçim ortamı ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında gerileme ile bir iki hafta alım imkanı olacağını açıkladı.Altın piyasası hakkında konuşan İslam Memiş ''ONS altın 2 bin 743 dolar seviyesinde, gram altın ise 3 bin 118 lira seviyesinde ilerliyor. ABD seçimleri var ve FED faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Seçimler yüzde 50-50. Donald Trump'in kazanması halinde dolar artabilir altında ise bir gerileme mümkün olabilir. FED kararında ise yüzde 25 indirim olabilir'' dedi. Altın yatırımcısının bir iki hafta alım seviyesini korumasını yıl sonunda altında artış olacağını açıkladı.Gram, Çeyrek ve Tam altın ne kadar?Gram altın 3 bin 23 lira seviyesinde, Çeyrek altın ise 5 bin 114 liradan satılıyor. Tam altın ise 20 bin 372 liradan alıcı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rekor-ustune-rekor-kirmisti-altin-fiyatlari-gune-dususle-basladi-1089912914.html
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gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, tam altın ne kadar
gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, tam altın ne kadar
Ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: 'Bir gerileme mümkün olabilir'
23:07 04.11.2024 (güncellendi: 23:08 04.11.2024)
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi altın hakkında tahminde bulundu. Seçimlerde Donald Trump'in kazanması halinde doların artacağını altının ise gerileyeceğini belirten İslam Memiş, FED kararı için ise yüzde 25 indirim beklentisi olduğunu açıkladı.
Ekonomist İslam Memiş, piyasalardaki seçim ortamı ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında gerileme ile bir iki hafta alım imkanı olacağını açıkladı.
Altın piyasası hakkında konuşan İslam Memiş ''ONS altın 2 bin 743 dolar seviyesinde, gram altın ise 3 bin 118 lira seviyesinde ilerliyor. ABD seçimleri var ve FED faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Seçimler yüzde 50-50. Donald Trump'in kazanması halinde dolar artabilir altında ise bir gerileme mümkün olabilir. FED kararında ise yüzde 25 indirim olabilir'' dedi. Altın yatırımcısının bir iki hafta alım seviyesini korumasını yıl sonunda altında artış olacağını açıkladı.
Gram, Çeyrek ve Tam altın ne kadar?
Gram altın 3 bin 23 lira seviyesinde, Çeyrek altın ise 5 bin 114 liradan satılıyor. Tam altın ise 20 bin 372 liradan alıcı buluyor.