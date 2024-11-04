https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ekonomist-islam-memisten-altin-tahmini-bir-gerileme-mumkun-olabilir-1090025613.html

Ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: 'Bir gerileme mümkün olabilir'

Ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: 'Bir gerileme mümkün olabilir'

Sputnik Türkiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi altın hakkında tahminde... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T23:07+0300

2024-11-04T23:07+0300

2024-11-04T23:08+0300

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dolar

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altın

yarım gram altın

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abd

abd seçimleri

kamala harris

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Ekonomist İslam Memiş, piyasalardaki seçim ortamı ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında gerileme ile bir iki hafta alım imkanı olacağını açıkladı.Altın piyasası hakkında konuşan İslam Memiş ''ONS altın 2 bin 743 dolar seviyesinde, gram altın ise 3 bin 118 lira seviyesinde ilerliyor. ABD seçimleri var ve FED faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Seçimler yüzde 50-50. Donald Trump'in kazanması halinde dolar artabilir altında ise bir gerileme mümkün olabilir. FED kararında ise yüzde 25 indirim olabilir'' dedi. Altın yatırımcısının bir iki hafta alım seviyesini korumasını yıl sonunda altında artış olacağını açıkladı.Gram, Çeyrek ve Tam altın ne kadar?Gram altın 3 bin 23 lira seviyesinde, Çeyrek altın ise 5 bin 114 liradan satılıyor. Tam altın ise 20 bin 372 liradan alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/rekor-ustune-rekor-kirmisti-altin-fiyatlari-gune-dususle-basladi-1089912914.html

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