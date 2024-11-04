https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ege-denizindeki-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-72-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1089999697.html

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T11:40+0300

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2024-11-04T11:40+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ege denizi

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam saatlerinde Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6.45 kilometre olarak ölçüldü. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nı işaret etti. Ercan, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne varan deprem beklendiği uyarısında bulundu. Deprem uzmanının paylaşımı şöyle:"Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/yunanistanda-53-buyuklugunde-deprem-1089983876.html

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi, ahmet ercan, övgün ahmet ercan