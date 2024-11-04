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Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
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Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı
Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T11:40+0300
2024-11-04T11:40+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam saatlerinde Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6.45 kilometre olarak ölçüldü. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nı işaret etti. Ercan, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne varan deprem beklendiği uyarısında bulundu. Deprem uzmanının paylaşımı şöyle:"Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/yunanistanda-53-buyuklugunde-deprem-1089983876.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi, ahmet ercan, övgün ahmet ercan
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege denizi, ahmet ercan, övgün ahmet ercan

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı

11:40 04.11.2024
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5.3'lük deprem sonrası sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Ercan, 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiği belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, dün akşam saatlerinde Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.03'te gerçekleşen depremin derinliği 6.45 kilometre olarak ölçüldü. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nı işaret etti. Ercan, bu kesimde 7.2 büyüklüğüne varan deprem beklendiği uyarısında bulundu. Deprem uzmanının paylaşımı şöyle:
"Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz."
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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