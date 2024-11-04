Duhan Başar Ahmetoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soruyu açtırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/duhan-basar-ahmetoglu-kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-tl-degerinde-soruyu-actirdi-1089989005.html
Duhan Başar Ahmetoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soruyu açtırdı
Duhan Başar Ahmetoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soruyu açtırdı
Sputnik Türkiye
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu Duhan Başar Ahmetoğlu açtırdı. Merak edilen soru şuydu: 'Kültür ve Turizm... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T07:51+0300
2024-11-04T07:51+0300
kim milyoner olmak ister
yaşam
yarışma
yarışma programı
soru
soru
para
oktay kaynarca
kenan imirzalıoğlu
atv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061044489_10:0:641:355_1920x0_80_0_0_69c3f1b44b023e63f52f87cb8ad62b49.png
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu Oktay Kaynarca'ya devrettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmada genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.20 yaşında, Ankara'da yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Duhan Başar Ahmetoğlu bütün soruları başarıyla yanıtladı.Başar Ahmetoğlu'na 1 milyon TL değerinde 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?' sorusu geldi.Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevaplarına sahip olan soruyu bilemeyeceğini düşünerek çekilme kararı aldı.Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazandı. Yarışmacı cevap verseydi Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-mardin-ve-batman-belediyelerine-kayyum-atandi-1089988627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061044489_89:0:562:355_1920x0_80_0_0_f2349d3d1f6a82b400170dc2d42ba18d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kim milyoner olmak ister, yarışma, yarışma programı, soru, soru, para, oktay kaynarca, kenan imirzalıoğlu, atv
kim milyoner olmak ister, yarışma, yarışma programı, soru, soru, para, oktay kaynarca, kenan imirzalıoğlu, atv

Duhan Başar Ahmetoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soruyu açtırdı

07:51 04.11.2024
© ATVKim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Hayattaki son kararım
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Hayattaki son kararım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© ATV
Abone ol
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu Duhan Başar Ahmetoğlu açtırdı. Merak edilen soru şuydu: 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu Oktay Kaynarca'ya devrettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmada genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.
20 yaşında, Ankara'da yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Duhan Başar Ahmetoğlu bütün soruları başarıyla yanıtladı.
Başar Ahmetoğlu'na 1 milyon TL değerinde 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?' sorusu geldi.
Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevaplarına sahip olan soruyu bilemeyeceğini düşünerek çekilme kararı aldı.
Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazandı. Yarışmacı cevap verseydi Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
POLİTİKA
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала