https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/duhan-basar-ahmetoglu-kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyon-tl-degerinde-soruyu-actirdi-1089989005.html
Duhan Başar Ahmetoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soruyu açtırdı
Duhan Başar Ahmetoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soruyu açtırdı
Sputnik Türkiye
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu Duhan Başar Ahmetoğlu açtırdı. Merak edilen soru şuydu: 'Kültür ve Turizm... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T07:51+0300
2024-11-04T07:51+0300
2024-11-04T07:51+0300
kim milyoner olmak ister
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu Oktay Kaynarca'ya devrettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmada genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.20 yaşında, Ankara'da yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Duhan Başar Ahmetoğlu bütün soruları başarıyla yanıtladı.Başar Ahmetoğlu'na 1 milyon TL değerinde 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?' sorusu geldi.Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevaplarına sahip olan soruyu bilemeyeceğini düşünerek çekilme kararı aldı.Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazandı. Yarışmacı cevap verseydi Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.
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kim milyoner olmak ister, yarışma, yarışma programı, soru, soru, para, oktay kaynarca, kenan imirzalıoğlu, atv
kim milyoner olmak ister, yarışma, yarışma programı, soru, soru, para, oktay kaynarca, kenan imirzalıoğlu, atv
Duhan Başar Ahmetoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soruyu açtırdı
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu Duhan Başar Ahmetoğlu açtırdı. Merak edilen soru şuydu: 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu Oktay Kaynarca'ya devrettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmada genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.
20 yaşında, Ankara'da yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Duhan Başar Ahmetoğlu bütün soruları başarıyla yanıtladı.
Başar Ahmetoğlu'na 1 milyon TL değerinde 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?' sorusu geldi.
Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevaplarına sahip olan soruyu bilemeyeceğini düşünerek çekilme kararı aldı.
Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazandı. Yarışmacı cevap verseydi Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.