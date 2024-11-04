https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/disisleri-bakanligi-sudandaki-insani-durumdan-ve-insancil-hukuka-aykiri-saldirilardan-derin-endise-1089986828.html

Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki insani durumdan ve insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki insani durumdan ve insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki insani durumdan ve Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğunu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T00:37+0300

2024-11-04T00:37+0300

2024-11-04T00:41+0300

dünya

dışişleri bakanlığı

sudan

açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Sudan'da insani durumdan ve Cezire'deki sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğu belirtildi ve ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesinin gerektiği kaydedildi.Yerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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dışişleri bakanlığı, sudan, açıklama