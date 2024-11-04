https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/disisleri-bakanligi-sudandaki-insani-durumdan-ve-insancil-hukuka-aykiri-saldirilardan-derin-endise-1089986828.html
Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki insani durumdan ve insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki insani durumdan ve insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki insani durumdan ve Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğunu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T00:37+0300
2024-11-04T00:37+0300
2024-11-04T00:41+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
sudan
açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Sudan'da insani durumdan ve Cezire'deki sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğu belirtildi ve ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesinin gerektiği kaydedildi.Yerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
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dışişleri bakanlığı, sudan, açıklama
dışişleri bakanlığı, sudan, açıklama
Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki insani durumdan ve insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz
00:37 04.11.2024 (güncellendi: 00:41 04.11.2024)
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki insani durumdan ve Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Sudan'da insani durumdan ve Cezire'deki sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyulduğu belirtildi ve ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesinin gerektiği kaydedildi.
Yerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.