https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/cumhurbaskani-erdogan-tdt-devlet-baskanlari-zirvesine-katilmak-uzere-kirgizistanda-1090024471.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T21:34+0300
2024-11-04T21:34+0300
2024-11-04T21:38+0300
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recep tayyip erdoğan
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi, kapsamında liderler 6 Kasım’da Kırgızistan’da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirveye katılmak üzere başkent Bişkek'e gitti.Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak. Zirvede, ayrıca TDT gözlemcisi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/erdogan-her-turlu-zulmu-her-turlu-soykirimi-yaptilar-fakat-filistinli-kardeslerimize-diz-1090005198.html
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recep tayyip erdoğan, kırgızistan, türk devletleri teşkilatı
recep tayyip erdoğan, kırgızistan, türk devletleri teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da
21:34 04.11.2024 (güncellendi: 21:38 04.11.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi, kapsamında liderler 6 Kasım’da Kırgızistan’da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirveye katılmak üzere başkent Bişkek'e gitti.
Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.
Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak. Zirvede, ayrıca TDT gözlemcisi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de olacak.