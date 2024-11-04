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Antalya’da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını yakaladı
Antalya’da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını yakaladı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin birçok noktasında hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 25 derece olarak... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T14:09+0300
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antalya
meteoroloji
deniz
hava durumu
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Türkiye yeni haftaya yağışlı hava uyarısı ve hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş ile başlarken Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı ile Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğusu hafta boyunca aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. İstanbul’da hava sıcaklığı 14 derece ve Ankara’da ise 12 derece dolaylarında ölçülürken, Antalya’da sıcaklık 25 derece olarak ölçüldü.Hava ile deniz suyu sıcaklığı eşitDeniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar ve yabancı turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar Konyaaltı Sahili manzarası eşliğinde kahvaltılarını yaparken, bazı vatandaşlar balık tutmayı, kimileri ise denize girmeyi tercih etti. Kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı gören yabancı turistler ise boy bol fotoğraf çekindi.Konyaaltı sahilinde vaktini balık tutarak değerlendiren vatandaşlardan Bülent Didik, deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle balık tutamadığını belirterek, “Havalar sıcak, balık tutmaya geldik. Herkes daha denizde, deniz suyu da sıcak soğumadı. Maalesef balık da yok, bekliyoruz. Bu sene sıcaklık normalin üzerinde seyrediyor. Havalar da şaşırdı, balıklar da şaşırdı” dedi.Bir başka vatandaş Kerim Göncü ise, yağışların henüz başlamaması nedeniyle çiftçilerin olumsuz etkilendiğini söyleyerek, “Çiftçiyiz biz, narlarımız kalmıştı. Onları pazara bıraktık. Bende moral olsun diye kıyıya geldim. Hayat devam ediyor, yağmur henüz yağmadı. Aynı sıcaklar devam ediyor. En kötüsü de o çiftçiler için” ifadelerini kullandı.
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antalya, meteoroloji, deniz, hava durumu
antalya, meteoroloji, deniz, hava durumu

Antalya’da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını yakaladı

14:09 04.11.2024
© İHAAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© İHA
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Türkiye’nin birçok noktasında hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceyi gösterdi.
Türkiye yeni haftaya yağışlı hava uyarısı ve hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş ile başlarken Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı ile Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğusu hafta boyunca aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. İstanbul’da hava sıcaklığı 14 derece ve Ankara’da ise 12 derece dolaylarında ölçülürken, Antalya’da sıcaklık 25 derece olarak ölçüldü.

Hava ile deniz suyu sıcaklığı eşit

Deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar ve yabancı turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar Konyaaltı Sahili manzarası eşliğinde kahvaltılarını yaparken, bazı vatandaşlar balık tutmayı, kimileri ise denize girmeyi tercih etti. Kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı gören yabancı turistler ise boy bol fotoğraf çekindi.
Konyaaltı sahilinde vaktini balık tutarak değerlendiren vatandaşlardan Bülent Didik, deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle balık tutamadığını belirterek, “Havalar sıcak, balık tutmaya geldik. Herkes daha denizde, deniz suyu da sıcak soğumadı. Maalesef balık da yok, bekliyoruz. Bu sene sıcaklık normalin üzerinde seyrediyor. Havalar da şaşırdı, balıklar da şaşırdı” dedi.
Bir başka vatandaş Kerim Göncü ise, yağışların henüz başlamaması nedeniyle çiftçilerin olumsuz etkilendiğini söyleyerek, “Çiftçiyiz biz, narlarımız kalmıştı. Onları pazara bıraktık. Bende moral olsun diye kıyıya geldim. Hayat devam ediyor, yağmur henüz yağmadı. Aynı sıcaklar devam ediyor. En kötüsü de o çiftçiler için” ifadelerini kullandı.
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