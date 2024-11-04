https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/cinli-taykonotlar-192-gun-sonra-dunyaya-dondu-1089998594.html

Çinli taykonotlar, 192 gün sonra Dünya'ya döndü

Çinli taykonotlar, 192 gün sonra Dünya'ya döndü

Sputnik Türkiye

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından işletilen Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki Çinli taykonotlar, 192 günlük görev sonunda bugün Dünya'ya döndü. Taykonot Ye... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T11:28+0300

2024-11-04T11:28+0300

2024-11-04T11:28+0300

dünya

taykonot

çin

çin insanlı uzay ajansı (cmsa)

tiangong uzay istasyonu

shenzhou 18

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Shenzhou 18 uzay görevi kapsamında Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan taykonotlar, 192 günlük süre kapsamında uzay istasyonlarının bilimsel testler yapmak, uzay enkazlarından koruma ekipmanı kurmak, yük deneyleri yapmak ve bilim eğitimini yaygınlaştırmak gibi faaliyetlerde bulundu. Shenzhou 18 görev komutanı Ye Guangfu, bir yıldan fazla toplam uzay uçuşu süresine sahip ilk Çinli taykonot oldu ve bir Çinli taykonotun yörüngede en uzun süre kalma rekorunu kırdı. Taykonotlar, Dünya'ya dönmeden önce uzay istasyonda yeni göreve başlayacak biri kadın 3 taykonotu da karşıladı.

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taykonot, çin, çin insanlı uzay ajansı (cmsa), tiangong uzay istasyonu, shenzhou 18