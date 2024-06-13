Soyuz uzay gemisini buzla kaplı göle indirmişti: Sovyet kozmonot Zudov hayatını kaybetti
© Sputnik / Alexander Mokletsovzudov
© Sputnik / Alexander Mokletsov
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SSCB'nin efsanevi kozmonotları arasında yer alan, 1976 yılında Soyuz-23 uzay gemisini donmuş göle indirerek mürettebatın hayatta kalmasını sağlayan Vyaçeslav Zudov hayata gözlerini yumdu.
Yuriy Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi, Sovyet uzaycılık tarihindeki ilk ve tek suya iniş yapma vakasında Soyuz-23 uzay gemisinin kaptanı olan Vyaçeslav Zudov'un 83 yaşında vefat ettiğini duyurdu.
Kozmonot Eğitim Merkezi, Zudov'un 14 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Federal Askeri Anıt Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.
Zudov, 1965 yılında Sovyet uzay endüstrisinde kozmonot olarak görev yapmaya başladı.
Zudov 14 Ekim 1976'da Valeriy Rojdetsvenskiy'le birlikte Soyuz-23 uzay gemisinde uzay yolculuğuna çıkarken 'İgla' yaklaşma ve kenetlenme sistemindeki arıza nedeniyle gemi 'Salyut-5' istasyonuna kenetlenememişti.
Soyuz-23'ün inişi de sıra dışı bir şekilde gerçekleşmiş ve Sovyet uzaycılık tarihine geçmişti. Zudov, kaptanlığını yaptığı Soyuz-23'ü 16 Ekim 1976'da Kazakistan'daki Tengiz Gölü'ne indirmeyi başarmıştı. Uzay gemisi, kıyıdan iki kilometre açıkta, gölün buzla kaplı kısmına inerken Sovyet kozmonotlar saatler süren operasyonla sağ olarak kurtarılmıştı.
Kozmonot Eğitim Merkezi, Zudov'un 14 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Federal Askeri Anıt Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.
Zudov, 1965 yılında Sovyet uzay endüstrisinde kozmonot olarak görev yapmaya başladı.
Zudov 14 Ekim 1976'da Valeriy Rojdetsvenskiy'le birlikte Soyuz-23 uzay gemisinde uzay yolculuğuna çıkarken 'İgla' yaklaşma ve kenetlenme sistemindeki arıza nedeniyle gemi 'Salyut-5' istasyonuna kenetlenememişti.
Soyuz-23'ün inişi de sıra dışı bir şekilde gerçekleşmiş ve Sovyet uzaycılık tarihine geçmişti. Zudov, kaptanlığını yaptığı Soyuz-23'ü 16 Ekim 1976'da Kazakistan'daki Tengiz Gölü'ne indirmeyi başarmıştı. Uzay gemisi, kıyıdan iki kilometre açıkta, gölün buzla kaplı kısmına inerken Sovyet kozmonotlar saatler süren operasyonla sağ olarak kurtarılmıştı.