https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/chpde-lutfu-savas-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1089987153.html
CHP'de Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Sputnik Türkiye
CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildiği duyuruldu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T02:15+0300
2024-11-04T02:15+0300
2024-11-04T02:17+0300
politika
lütfü savaş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ihraç
burcu köksal
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CHP MYK, İstanbul’da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildiği bilgisini paylaştı. Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş, bugün MYK toplantımızda alınan kararla oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.Lütfü Savaş pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerine yer vermişti.CHP Sözcüsü Yücel kendisine yöneltilen 'Tanju Özcan’ın Burcu Köksal’ın CHP üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili' soruya da "Bir belediye başkanımıza böyle hukuk dışı, böyle bir siyasi operasyon yapılırken partimizde görevde olsun ya da olmasın, hiçbir CHP'linin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Bugün MYK toplantımızda ve PM toplantımızda bu konuda bir karar alınmadı" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/chpnin-esenyurt-mitingine-katilmayan-baskan-burcu-koksal-nerede-ne-zaman-olacagimi-baskalari-degil-1089967613.html
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CHP'de Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
02:15 04.11.2024 (güncellendi: 02:17 04.11.2024)
CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildiği duyuruldu.
CHP MYK, İstanbul’da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş, bugün MYK toplantımızda alınan kararla oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.
Lütfü Savaş pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerine yer vermişti.
CHP Sözcüsü Yücel kendisine yöneltilen 'Tanju Özcan’ın Burcu Köksal’ın CHP üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili' soruya da "Bir belediye başkanımıza böyle hukuk dışı, böyle bir siyasi operasyon yapılırken partimizde görevde olsun ya da olmasın, hiçbir CHP'linin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Bugün MYK toplantımızda ve PM toplantımızda bu konuda bir karar alınmadı" yanıtını verdi.