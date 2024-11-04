https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/chpde-lutfu-savas-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1089987153.html

CHP'de Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP'de Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Sputnik Türkiye

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildiği duyuruldu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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politika

lütfü savaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ihraç

burcu köksal

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CHP MYK, İstanbul’da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildiği bilgisini paylaştı. Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş, bugün MYK toplantımızda alınan kararla oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.Lütfü Savaş pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerine yer vermişti.CHP Sözcüsü Yücel kendisine yöneltilen 'Tanju Özcan’ın Burcu Köksal’ın CHP üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili' soruya da "Bir belediye başkanımıza böyle hukuk dışı, böyle bir siyasi operasyon yapılırken partimizde görevde olsun ya da olmasın, hiçbir CHP'linin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Bugün MYK toplantımızda ve PM toplantımızda bu konuda bir karar alınmadı" yanıtını verdi.

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