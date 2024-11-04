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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/canan-karatay-agziniza-bile-surmeyin-diyerek-uyardi-beyni-uyusturuyor-felc-riskini-artiriyor-1090003968.html
Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor
Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
Beslenme alışkanlıkları hakkındaki ezber bozan açıklamalarıyla isminden söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay'dan beyaz ekmek uyarısı geldi. Karatay, beyaz... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T13:04+0300
2024-11-04T13:04+0300
yaşam
canan karatay
ekmek
beyin
kalp
kalp krizi
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Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz ekmek tüketiminin, insan sağlığına bilinenden çok daha büyük zararlar verdiğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Karatay, dünyada milyonlarca insanın tüketmekten vazgeçemediği beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki trigliseriti yükselttiğini açıkladı.Yüksek trigliserid seviyesi, kalp hastalığı riskini arttırarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabilir. Bu durum; kalp krizi, inme ve çeşitli kalp-damar hastalıklarının riskini yükseltirken, pankreas iltihabı, şeker hastalığı, hipertansiyona da zemin hazırlayabilir. NTV'nin aktardığına göre Karatay, beyaz ekmeğin yapımında bol bol kullanılan rafine unlarda aminopeptin şekeri bulunduğunu ve insan metobolizmasında bunu hazmedecek enzim olmadığını belirtti.''Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek" ifadelerini kullanan Canan Karatay, üç beyazın neden olduğu hastalıkların tamamen önlenebilen hastalıklar olduğunun da altını çizdi.Ekmek yerine ne yenebilir?Karatay, daha önce de "Ekmek yerine yanına çiğ havuç, turp koyabiliriz. Şimdi kış ayı geliyor gerçekten tok tutar. Üstüne de şekersiz kahve-sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek beyinde bağışıklık oluyor demektir" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/prof-dr-canan-karatay-butun-hastaliklarin-nedeni-diyerek-uyardi-kahvaltida-tuketilmesi-gereken-1089556132.html
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canan karatay, canan karatay diyet, canan karatay ekmek uyarısı, canan karatay ekmek yerine ne yemeli, canan karatay beyaz ekmek zararları, canan karatay kalp sağlığı, canan karatay uyarı
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Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor

13:04 04.11.2024
© AACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Beslenme alışkanlıkları hakkındaki ezber bozan açıklamalarıyla isminden söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay'dan beyaz ekmek uyarısı geldi. Karatay, beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki trigliseriti yükselttiğini söyledi.
Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz ekmek tüketiminin, insan sağlığına bilinenden çok daha büyük zararlar verdiğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Karatay, dünyada milyonlarca insanın tüketmekten vazgeçemediği beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki trigliseriti yükselttiğini açıkladı.
Yüksek trigliserid seviyesi, kalp hastalığı riskini arttırarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabilir. Bu durum; kalp krizi, inme ve çeşitli kalp-damar hastalıklarının riskini yükseltirken, pankreas iltihabı, şeker hastalığı, hipertansiyona da zemin hazırlayabilir. NTV'nin aktardığına göre Karatay, beyaz ekmeğin yapımında bol bol kullanılan rafine unlarda aminopeptin şekeri bulunduğunu ve insan metobolizmasında bunu hazmedecek enzim olmadığını belirtti.
''Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek" ifadelerini kullanan Canan Karatay, üç beyazın neden olduğu hastalıkların tamamen önlenebilen hastalıklar olduğunun da altını çizdi.

Ekmek yerine ne yenebilir?

Karatay, daha önce de "Ekmek yerine yanına çiğ havuç, turp koyabiliriz. Şimdi kış ayı geliyor gerçekten tok tutar. Üstüne de şekersiz kahve-sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek beyinde bağışıklık oluyor demektir" açıklamasını yapmıştı.
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
YAŞAM
Canan Karatay ekmek yerine yenilebilecekleri açıkladı: Diyet listesinde turp da var
23 Ekim, 11:10
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