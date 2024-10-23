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Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı: Kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıkladı
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı: Kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekteki tehlikeleri açıkladı. Özellikle cüce buğdaya dikkat çeken Karatay, "Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T11:10+0300
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yaşam
canan karatay
ekmek
şeker
buğday
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Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır neden 'ekmek tüketmeyin' dediğinin nedenlerini sıraladı. Karatay, cüce buğdayın genetiğiyle oynandığına dikkat çekerek "Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse gelsin hepsinin altında bu aşırı tüketilmekte olan cüce buğdaydan yapılmış olan ekmek, simit ve poğçalar geliyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Karatay, ekmek yerine tüketilebilecek besinleri de sıraladı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları şöyle:Ekmekteki tehlikeyi açıkladı"Şimdiki ekmeklerin bizim çocuklukta yediğimiz ekmeklerle hiçbir alakası yok. Kullanılan buğdaylar çok farklı. Şimdi kullanılan bütün buğdaylar ve bütün tahıllarda -en çok ekmek tükeldiği için biz ekmek diyoruz- cüce buğdaydan elde edilen undan yapılıyor. Cüce buğday da genetiği çok oynanmış bir buğday olduğu için 42 kromozomu var. İnsanın 2 katı kromozumu olan bir ürünü vücudumuza sokuyoruz. Vücut bunu yabancı olarak görüyor. Cüce buğdayda bulunan ve en önemli protein olan lektin vücuda toksit etki yapıyor. Burada da sinsi sinsi kronik inflamasyonun temeli atılıyor. Bir de genetiği değiştirildiği için "Amilopektin a" diye bir karbonhidrat var ki bu da pankreastaki Beta hücrelerini uyararak insülin salgılatıyor. Aynı zamanda da şekeri yükseltiyor. Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse gelsin hepsinin altında bu aşırı tüketilmekte olan cüce buğdaydan yapılmış olan ekmek, simit ve poğçalar geliyor. Ekmek yerine ne yemeli?Bunlar tüketildiğinde vücutta müthiş bir reaksiyon başlatıyor. İşte bu nedenle ekmek yemeyin diyorum. Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Kahvaltıyı hakiki yaparsak acıkmayız. "Kahvaltıda ne yiyelim" diye soruyorsanız; köy yumurtası ve tereyağıyla bir omlet yapıp; yanına da 1015 doğal zeytin koyup yerseniz acıkmazsınız. Ekmek yerine yanına çiğ havuç, turp koyabiliriz. Şimdi kış ayı geliyor gerçekten tok tutar. Üstüne de şekersiz kahve-sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek beyinde bağışıklık oluyor demektir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/canan-karataydan-kalbi-durduruyor-uyarisi-bu-takviyeleri-sakin-almayin-1089195179.html
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Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı: Kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıkladı

11:10 23.10.2024
© AACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekteki tehlikeleri açıkladı. Özellikle cüce buğdaya dikkat çeken Karatay, "Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse gelsin hepsinin altında bu aşırı tüketilmekte olan cüce buğdaydan yapılmış olan ekmek geliyor" uyarısında bulundu. Karatay, ekmek yerine kahvaltıda tüketilebilecek besinleri açıkladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır neden 'ekmek tüketmeyin' dediğinin nedenlerini sıraladı. Karatay, cüce buğdayın genetiğiyle oynandığına dikkat çekerek "Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse gelsin hepsinin altında bu aşırı tüketilmekte olan cüce buğdaydan yapılmış olan ekmek, simit ve poğçalar geliyor" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Karatay, ekmek yerine tüketilebilecek besinleri de sıraladı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları şöyle:

Ekmekteki tehlikeyi açıkladı

"Şimdiki ekmeklerin bizim çocuklukta yediğimiz ekmeklerle hiçbir alakası yok. Kullanılan buğdaylar çok farklı. Şimdi kullanılan bütün buğdaylar ve bütün tahıllarda -en çok ekmek tükeldiği için biz ekmek diyoruz- cüce buğdaydan elde edilen undan yapılıyor. Cüce buğday da genetiği çok oynanmış bir buğday olduğu için 42 kromozomu var. İnsanın 2 katı kromozumu olan bir ürünü vücudumuza sokuyoruz. Vücut bunu yabancı olarak görüyor. Cüce buğdayda bulunan ve en önemli protein olan lektin vücuda toksit etki yapıyor. Burada da sinsi sinsi kronik inflamasyonun temeli atılıyor. Bir de genetiği değiştirildiği için "Amilopektin a" diye bir karbonhidrat var ki bu da pankreastaki Beta hücrelerini uyararak insülin salgılatıyor. Aynı zamanda da şekeri yükseltiyor. Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse gelsin hepsinin altında bu aşırı tüketilmekte olan cüce buğdaydan yapılmış olan ekmek, simit ve poğçalar geliyor.

Ekmek yerine ne yemeli?

Bunlar tüketildiğinde vücutta müthiş bir reaksiyon başlatıyor. İşte bu nedenle ekmek yemeyin diyorum. Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Kahvaltıyı hakiki yaparsak acıkmayız. "Kahvaltıda ne yiyelim" diye soruyorsanız; köy yumurtası ve tereyağıyla bir omlet yapıp; yanına da 1015 doğal zeytin koyup yerseniz acıkmazsınız. Ekmek yerine yanına çiğ havuç, turp koyabiliriz. Şimdi kış ayı geliyor gerçekten tok tutar. Üstüne de şekersiz kahve-sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek beyinde bağışıklık oluyor demektir.
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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