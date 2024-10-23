https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/prof-dr-canan-karatay-butun-hastaliklarin-nedeni-diyerek-uyardi-kahvaltida-tuketilmesi-gereken-1089556132.html

Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı: Kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı: Kahvaltıda tüketilmesi gereken besinleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekteki tehlikeleri açıkladı. Özellikle cüce buğdaya dikkat çeken Karatay, "Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T11:10+0300

2024-10-23T11:10+0300

2024-10-23T11:10+0300

yaşam

canan karatay

ekmek

şeker

buğday

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056465720_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_216accf8c6dfb3ae7cbee93527e14288.jpg

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır neden 'ekmek tüketmeyin' dediğinin nedenlerini sıraladı. Karatay, cüce buğdayın genetiğiyle oynandığına dikkat çekerek "Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse gelsin hepsinin altında bu aşırı tüketilmekte olan cüce buğdaydan yapılmış olan ekmek, simit ve poğçalar geliyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Karatay, ekmek yerine tüketilebilecek besinleri de sıraladı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları şöyle:Ekmekteki tehlikeyi açıkladı"Şimdiki ekmeklerin bizim çocuklukta yediğimiz ekmeklerle hiçbir alakası yok. Kullanılan buğdaylar çok farklı. Şimdi kullanılan bütün buğdaylar ve bütün tahıllarda -en çok ekmek tükeldiği için biz ekmek diyoruz- cüce buğdaydan elde edilen undan yapılıyor. Cüce buğday da genetiği çok oynanmış bir buğday olduğu için 42 kromozomu var. İnsanın 2 katı kromozumu olan bir ürünü vücudumuza sokuyoruz. Vücut bunu yabancı olarak görüyor. Cüce buğdayda bulunan ve en önemli protein olan lektin vücuda toksit etki yapıyor. Burada da sinsi sinsi kronik inflamasyonun temeli atılıyor. Bir de genetiği değiştirildiği için "Amilopektin a" diye bir karbonhidrat var ki bu da pankreastaki Beta hücrelerini uyararak insülin salgılatıyor. Aynı zamanda da şekeri yükseltiyor. Bütün hastalıkların temelinde hangi hastalık gelirse gelsin hepsinin altında bu aşırı tüketilmekte olan cüce buğdaydan yapılmış olan ekmek, simit ve poğçalar geliyor. Ekmek yerine ne yemeli?Bunlar tüketildiğinde vücutta müthiş bir reaksiyon başlatıyor. İşte bu nedenle ekmek yemeyin diyorum. Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Kahvaltıyı hakiki yaparsak acıkmayız. "Kahvaltıda ne yiyelim" diye soruyorsanız; köy yumurtası ve tereyağıyla bir omlet yapıp; yanına da 1015 doğal zeytin koyup yerseniz acıkmazsınız. Ekmek yerine yanına çiğ havuç, turp koyabiliriz. Şimdi kış ayı geliyor gerçekten tok tutar. Üstüne de şekersiz kahve-sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek beyinde bağışıklık oluyor demektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/canan-karataydan-kalbi-durduruyor-uyarisi-bu-takviyeleri-sakin-almayin-1089195179.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

canan karatay diyeti, canan karatay kahvaltı, canan karatay şeker hastaları, canan karatay turşu tarifi, canan karatay ekmek yerine ne yemeli, canan karatay ekmek yerine, canan karatay ekmek yerine ne yenir, canan karatay ekmek zararları, canan karatay hastalık uyarısı, canan karatay kahvaltıda ne yenir, canan karatay kahvaltı diyeti, canan karatay kahvaltı önerileri, canan karatay uyarı,