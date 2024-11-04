https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/cagdas-rus-tiyatrosunun-vazgecilmezlerinden-podolsklu-adam-ankarada-sahnelendi-1090020856.html

Çağdaş Rus tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden ‘Podolsklu Adam’ Ankara’da sahnelendi

Çağdaş Rus tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden ‘Podolsklu Adam’ Ankara’da sahnelendi

Sputnik Türkiye

Çağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan ‘Podolsklu Adam’, Ankara’da seyircilerle buluştu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T17:53+0300

2024-11-04T17:53+0300

2024-11-04T17:53+0300

yaşam

çağdaş rus tiyatrosu

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Çağdaş Rus edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve senarist Dimitri Danilov'un imzasını taşıyan ‘Podolsklu Adam’ adlı tiyatro oyununun Türkçe prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde düzenlendi.Rus repertuar döngüsünün en popüler oyunlarından birinin Türkiye’deki ilk gösteriminin açılışını Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yaptı. Rus Büyükelçi, oyunun özel rolüne dikkat çekti:Oyunun Türkçe yapımına imzasını atan sanatçı, yazar ve yönetmen Kadri Özcan oldu. Ankara Meydan Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyunun Türkçeye tercüme edilmesi ve Türk izleyiciler ile buluşması Rus Evi Ankara’nın yoğun girişim ve desteği sayesinde mümkün oldu.Ayrıca Rusya’da ve yurtdışında pek çok edebiyat ödülüne layık görülen yazar ve şair Dmitriy Danilov da prömiyere bizzat katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/-cagdas-rus-tiyatrosu-ornegi-podolsklu-adam-baskentlilerle-bulusacak-1089846754.html

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