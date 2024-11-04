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Çağdaş Rus tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden ‘Podolsklu Adam’ Ankara’da sahnelendi
Çağdaş Rus tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden ‘Podolsklu Adam’ Ankara’da sahnelendi
Sputnik Türkiye
Çağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan ‘Podolsklu Adam’, Ankara’da seyircilerle buluştu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T17:53+0300
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çağdaş rus tiyatrosu
dmitriy danilov
ankara cermodern sahnesi
podolsklu adam
dmitriy danilov kimdir?
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Çağdaş Rus edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve senarist Dimitri Danilov'un imzasını taşıyan ‘Podolsklu Adam’ adlı tiyatro oyununun Türkçe prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde düzenlendi.Rus repertuar döngüsünün en popüler oyunlarından birinin Türkiye’deki ilk gösteriminin açılışını Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yaptı. Rus Büyükelçi, oyunun özel rolüne dikkat çekti:Oyunun Türkçe yapımına imzasını atan sanatçı, yazar ve yönetmen Kadri Özcan oldu. Ankara Meydan Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyunun Türkçeye tercüme edilmesi ve Türk izleyiciler ile buluşması Rus Evi Ankara’nın yoğun girişim ve desteği sayesinde mümkün oldu.Ayrıca Rusya’da ve yurtdışında pek çok edebiyat ödülüne layık görülen yazar ve şair Dmitriy Danilov da prömiyere bizzat katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/-cagdas-rus-tiyatrosu-ornegi-podolsklu-adam-baskentlilerle-bulusacak-1089846754.html
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çağdaş rus tiyatrosu, dmitriy danilov, ankara cermodern sahnesi, podolsklu adam, dmitriy danilov kimdir? , altın maske, andrey belıy ödülü, moskova sanat ödülü
çağdaş rus tiyatrosu, dmitriy danilov, ankara cermodern sahnesi, podolsklu adam, dmitriy danilov kimdir? , altın maske, andrey belıy ödülü, moskova sanat ödülü

Çağdaş Rus tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden ‘Podolsklu Adam’ Ankara’da sahnelendi

17:53 04.11.2024
© SputnikPodolsklu Adam
Podolsklu Adam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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Çağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan ‘Podolsklu Adam’, Ankara’da seyircilerle buluştu.
Çağdaş Rus edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve senarist Dimitri Danilov'un imzasını taşıyan ‘Podolsklu Adam’ adlı tiyatro oyununun Türkçe prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde düzenlendi.
Rus repertuar döngüsünün en popüler oyunlarından birinin Türkiye’deki ilk gösteriminin açılışını Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yaptı. Rus Büyükelçi, oyunun özel rolüne dikkat çekti:

Bu Rus edebiyatının var olduğunu gösteren bir oyundur. Oyun bizi hala ‘biz kimiz’ ve ‘neden yaşıyoruz’ gibi son derece önemli sorular üzerinde düşünmeye zorluyor.

Oyunun Türkçe yapımına imzasını atan sanatçı, yazar ve yönetmen Kadri Özcan oldu. Ankara Meydan Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyunun Türkçeye tercüme edilmesi ve Türk izleyiciler ile buluşması Rus Evi Ankara’nın yoğun girişim ve desteği sayesinde mümkün oldu.
Ayrıca Rusya’da ve yurtdışında pek çok edebiyat ödülüne layık görülen yazar ve şair Dmitriy Danilov da prömiyere bizzat katıldı.
Çağdaş Rus tiyatrosu örneği ‘Podolsklu Adam’; Başkentlilerle buluşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
YAŞAM
Çağdaş Rus tiyatrosu örneği ‘Podolsklu Adam’; Başkentlilerle buluşacak
30 Ekim, 15:11
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