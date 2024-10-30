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Çağdaş Rus tiyatrosu örneği ‘Podolsklu Adam’; Başkentlilerle buluşacak
Çağdaş Rus tiyatrosu örneği ‘Podolsklu Adam’; Başkentlilerle buluşacak
Sputnik Türkiye
Çağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan Podolsklu Adam, Ankara’da seyircileriyle buluşacak. Tiyatro oyununun prömiyeri 3 Kasım Pazar günü... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T15:11+0300
2024-10-30T15:11+0300
çağdaş rus tiyatrosu
dmitriy danilov
dmitry danilov
ankara cermodern sahnesi
podolsklu adam
dmitriy danilov kimdir?
altın maske
altın maske
andrey belıy ödülü
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Çağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan Rus yazar ve senarist Dmitriy Danilov'un imzasını taşıyan Podolsklu Adam başkentlilerle buluşacak. Tiyatro oyununun prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde gerçekleştirilecek. Rusya'da ve yurt dışında pek çok edebiyat ödülüne layık görülen yazar Dmitriy Danilov da gösterime bizzat katılacak. Peki ‘Podolsklu Adam’ oyununun konusu nedir? Oyunun yazarı Dmitriy Danilov kimdir? Sputnik’in haberinde.'Podolsklu Adam' 3 Kasım’da Ankara’da seyircilerle buluşacakDünyaca ünlü Rus yazar ve senarist Dmitriy Danilov'un imzasını taşıyan Podolsklu Adam adlı tiyatro oyununun prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde düzenlenecek. Ankara Meydan Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek oyunun Türkçeye tercüme edilmesi ve Türk izleyiciler ile buluşması Rus Evi Ankara’nın yoğun girişim ve desteği sayesinde mümkün oldu. Ayrıca Rusya'da ve yurt dışında pek çok edebiyat ödülüne layık görülen yazar Dmitriy Danilov da söz konusu prömiyere bizzat katılacak.'Podolsklu Adam' oyununun konusu nedir?Podolsk'ta yaşayan Nikolay, sebepsiz yere tutuklanır ve Rusya başkentindeki bir polis karakoluna götürülür. Burada şehrinin tarihi, sanat ve aşk ilişkileri hakkında sorgulanır. Bahsi geçen karakolun aniden bir aydınlar sığınağına dönüşmesinin oldukça realist ve aynı zamanda absürt hikayesini anlatmaktadır. “Podolsklu Adam” Rusya’nın prestijli tiyatro ödülü Altın Maske’ye 2018 yılında “En iyi Oyun Yazarı” dalında layık görüldü. 2019 yılında düzyazı kategorisinde Andrey Belıy Ödülü’nü, 2021 yılında ise Edebiyat kategorisinde Moskova Sanat Ödülü’nü aldı.Dmitriy Danilov kimdir?1969 doğumlu Dmitriy Danilov, adına birçok ödül yazılmış bir gazeteci, yazar ve şairdir. Tiyatrodaki ilk oyunu olan Podolsklu Adam 2018'de ona Rusya'nın en önemli tiyatro ödülü olan Golden Mask'ı kazandırmıştır. Danilov’u eserlerinden uyarlanan oyunlar Rusya ve diğer ülkelerde 70’ten fazla tiyatroda sahnelenmiş, eserleri birçok dile çevrilerek Avrupa, ABD, İsrail ve Çin’de yayımlanmıştır.
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çağdaş rus tiyatrosu, dmitriy danilov, ankara cermoderm sahnesi, podolsklu adam, dmitriy danilov kimdir, altın maske, andrey belıy ödülü, moskova sanat ödülü

Çağdaş Rus tiyatrosu örneği ‘Podolsklu Adam’; Başkentlilerle buluşacak

15:11 30.10.2024
© Fotoğraf Çağdaş Rus tiyatrosu örneği ‘Podolsklu Adam’; Başkentlilerle buluşacak
 Çağdaş Rus tiyatrosu örneği ‘Podolsklu Adam’; Başkentlilerle buluşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© Fotoğraf
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Çağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan Podolsklu Adam, Ankara’da seyircileriyle buluşacak. Tiyatro oyununun prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde gerçekleştirilecek.
Çağdaş Rus tiyatrosunun en popüler oyunlarından biri olan Rus yazar ve senarist Dmitriy Danilov'un imzasını taşıyan Podolsklu Adam başkentlilerle buluşacak. Tiyatro oyununun prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde gerçekleştirilecek. Rusya'da ve yurt dışında pek çok edebiyat ödülüne layık görülen yazar Dmitriy Danilov da gösterime bizzat katılacak. Peki ‘Podolsklu Adam’ oyununun konusu nedir? Oyunun yazarı Dmitriy Danilov kimdir? Sputnik’in haberinde.

'Podolsklu Adam' 3 Kasım’da Ankara’da seyircilerle buluşacak

Dünyaca ünlü Rus yazar ve senarist Dmitriy Danilov'un imzasını taşıyan Podolsklu Adam adlı tiyatro oyununun prömiyeri 3 Kasım Pazar günü Ankara Cermodern sahnesinde düzenlenecek. Ankara Meydan Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek oyunun Türkçeye tercüme edilmesi ve Türk izleyiciler ile buluşması Rus Evi Ankara’nın yoğun girişim ve desteği sayesinde mümkün oldu. Ayrıca Rusya'da ve yurt dışında pek çok edebiyat ödülüne layık görülen yazar Dmitriy Danilov da söz konusu prömiyere bizzat katılacak.

'Podolsklu Adam' oyununun konusu nedir?

Podolsk'ta yaşayan Nikolay, sebepsiz yere tutuklanır ve Rusya başkentindeki bir polis karakoluna götürülür. Burada şehrinin tarihi, sanat ve aşk ilişkileri hakkında sorgulanır. Bahsi geçen karakolun aniden bir aydınlar sığınağına dönüşmesinin oldukça realist ve aynı zamanda absürt hikayesini anlatmaktadır.
“Podolsklu Adam” Rusya’nın prestijli tiyatro ödülü Altın Maske’ye 2018 yılında “En iyi Oyun Yazarı” dalında layık görüldü. 2019 yılında düzyazı kategorisinde Andrey Belıy Ödülü’nü, 2021 yılında ise Edebiyat kategorisinde Moskova Sanat Ödülü’nü aldı.

Dmitriy Danilov kimdir?

1969 doğumlu Dmitriy Danilov, adına birçok ödül yazılmış bir gazeteci, yazar ve şairdir. Tiyatrodaki ilk oyunu olan Podolsklu Adam 2018'de ona Rusya'nın en önemli tiyatro ödülü olan Golden Mask'ı kazandırmıştır. Danilov’u eserlerinden uyarlanan oyunlar Rusya ve diğer ülkelerde 70’ten fazla tiyatroda sahnelenmiş, eserleri birçok dile çevrilerek Avrupa, ABD, İsrail ve Çin’de yayımlanmıştır.
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