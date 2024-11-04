https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/besiktastan-maccabi-tel-aviv-maci-ile-ilgili-aciklama-1090022589.html

Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşya gelecek olan Beşiktaş UEFA'nın maçın tarafsız bir ülkede oynanması yönündeki kararıyla... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T19:35+0300

2024-11-04T19:35+0300

2024-11-04T19:36+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

maccabi tel-aviv

uefa

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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın tarafsız bir ülkede yapılacağını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın Tüpraş Stadı'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı ifade edilerek şu açıklama yapıldı:Maçın hangi ülkede oynanacağına yönelik görüşmelerin devam ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uefadan-besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-karari-istanbulda-oynanmayacak-1090016914.html

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