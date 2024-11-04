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Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili açıklama
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşya gelecek olan Beşiktaş UEFA'nın maçın tarafsız bir ülkede oynanması yönündeki kararıyla... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T19:35+0300
2024-11-04T19:36+0300
spor
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beşiktaş jimnastik kulübü
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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın tarafsız bir ülkede yapılacağını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın Tüpraş Stadı'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı ifade edilerek şu açıklama yapıldı:Maçın hangi ülkede oynanacağına yönelik görüşmelerin devam ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uefadan-besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-karari-istanbulda-oynanmayacak-1090016914.html
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Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı ile ilgili açıklama

19:35 04.11.2024 (güncellendi: 19:36 04.11.2024)
© AA / Hakan AkgünTrendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA / Hakan Akgün
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UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşya gelecek olan Beşiktaş UEFA'nın maçın tarafsız bir ülkede oynanması yönündeki kararıyla ilgili 'provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak' bu kararın alındığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın tarafsız bir ülkede yapılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın Tüpraş Stadı'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı ifade edilerek şu açıklama yapıldı:
"Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir."
Maçın hangi ülkede oynanacağına yönelik görüşmelerin devam ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız. Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının, büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir. Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır."
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İstanbul'da oynanmayacak
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