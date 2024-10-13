https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/belcikada-bircok-turk-kokenlilerinde-aday-oldugu-yerel-secim-icin-halk-sandik-basinda-1089175196.html

Belçika’da birçok Türk kökenlilerinde aday olduğu yerel seçim için halk sandık başında

Belçika’da birçok Türk kökenlilerinde aday olduğu yerel seçim için halk sandık başında

Sputnik Türkiye

Belçikalılar, yerel yönetimde söz sahibi olacak isimleri belirlemek için sandık başında. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T12:27+0300

2024-10-13T12:27+0300

2024-10-13T12:27+0300

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Belçika’da halk, önümüzdeki 6 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev alacak isimleri belirlemek için sandık başına gitti.9 Haziran’da gerçekleşen genel seçimlerin ardından, bu kez yerel yöneticileri seçmek için 8 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, Brüksel’e bağlı 19 belediyede elektronik sistemle gerçekleştiriliyor. Seçmenler, çipli kartlarla ekran üzerinden oy kullanıyor.Seçim sistemi nasıl işliyor?Seçimlerde doğrudan belediye başkanı değil, belediye meclisi üyeleri seçiliyor. Partiler, belediye meclis üyeliği için aday listeleri oluşturuyor. Seçmenler oylarını ya doğrudan bir partiye ya da partinin listesindeki en fazla 4 adaya 'tercihli oy' yöntemiyle verebiliyor. Belediye başkanı ise seçim sonucunda meclis üyeleri tarafından belirleniyor.Yerel seçimler, Belçika’da hükümetin hala kurulamadığı bir dönemde yapılıyor. Siyasi çevrelerde, hükümetin yerel seçim sonuçlarını etkilememesi için kurulmadığı ve önümüzdeki günlerde bu sürece hız kazandırılacağı konuşuluyor.Türk kökenli adaylar da bulunuyorBu seçimlerde Türk kökenli adayların sayısında önceki seçimlere göre önemli bir artış olduğu gözlemleniyor. Brüksel sokaklarını süsleyen afişlerde, genel ve yerel siyasette aktif olan Türk kökenli isimlerin yanı sıra üçüncü ve dördüncü kuşaktan genç adaylar da dikkat çekiyor.Oy kullanma işlemi Brüksel başkent bölgesinde saat 16.00’da, Valon bölgesinde ise 13.00’te sona erecek. Flaman bölgesinde elektronik oylama yapılan sandıklar saat 15.00’te, diğer sandıklar ise 13.00’te kapanacak.

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